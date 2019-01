Ziel Nugget East von Klondike Gold ergibt 2,36 g/t Au auf 22,86 m bzw. 2,22 g/t Au auf 21,34 m

BohrlochVon Bis Au IntervalZiel

nr (m) (m) (g/t) l

. (m)



EC18-215NSV Zone Nugget

EC18-2166,00 7,50 3,39 1,50 Zone Nugget

EC18-21741,00 63,000,29 22,00 Zone Nugget

EC18-21852,00 59,000,50 7,00 Zone Nugget

EC18-219NSV Zone Nugget

EC18-22072,00 73,000,55 1,00 Oro Grande

EC18-221NSV Oro Grande

EC18-22213,45 37,000,89 23,55 Nugget East

EC18-22336,00 52,000,18 16,00 Nugget East

EC18-224NSV Nugget East

EC18-22560,50 67,000,47 6,50 Nugget East

EC18-226NSV Nugget East

EC18-22729,00 89,000,17 60,00 Nugget East

EC18-22817,40 28,000,53 10,60 Nugget East

und auch78,00 80,501,22 2,50 Nugget East

EC18-229NSV Nugget East

EC18-2309,14 32,002,36 22,86 Nugget East

EC18-23196,50 98,0023,50 1,50 Nugget East

EC18-232NSV Nugget East

EC18-233NSV Nugget East

EC18-23449,68 71,022,22 21,34 Nugget East

EC18-2354,40 6,30 4,81 1,90 Glacier

EC18-236NSV Glacier

EC18-237NSV French

EC18-238NSV French

EC18-239NSV French

EC18-240NSV French

EC18-241NSV French

EC15-15 5,80 63,901,03 58,10 Nugget East

EC15-16 10,80 55,300,76 44,50 Nugget East

EC17-14067,06 92,002,20 24,94 Nugget East

EC17-14238,00 59,000,73 21,00 Nugget East

Vancouver, 24. Januar 2019 - Klondike Gold Corp. (TSX-V: KG; FRA: LBDP, OTC: KDKGF) (Klondike Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der letzten 27 Bohrlöcher des Bohrprogramms 2018 bekannt zu geben, wobei unterschiedliche Ziele erprobt wurden, einschließlich der Zone Nugget im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Klondike District in Yukon.Die bedeutsamsten neuen oberflächennahen Goldabschnitte stammen vom Ziel Nugget East, insbesondere vom Bohrloch EC18-230, das 2,36 Gramm pro Tonne auf 22,86 Metern in einer Tiefe von 9,14 Metern ergab, sowie vom Bohrloch EC18-234, das 2,22 Gramm pro Tonne auf 21,34 Metern in einer Tiefe von 49,68 Metern ergab. Diese Goldschnitte sowie die Bohrlöcher EC15-15 und -16 des Bohrprogramms 2015 beschreiben eine neue goldmineralisierte Unterzone mit einer Streichenlänge von 115 Metern, die weiterhin offen ist und weitere Erprobungen erfordert.Das allgemeine Ziel der Bohrungen im Gebiet Nugget bestand darin, Ziele innerhalb des Flussgebiets des Eldorado Creek in der Nähe des interpretierten Nugget Fault und des Irish Fault zu erproben. Insbesondere Gold, das entlang des Nugget Fault durchschnitten wurde, hat sich als eine der Quellen der reichhaltigen alluvialen Seifengoldlagerstätten des Eldorado Creek aus dem vergangenen Jahrhundert erwiesen. Die Zone Nugget sowie die Ziele Nugget East, Oro Grande und Glacier erstrecken sich entlang des Nugget Fault. Das Ziel French erstreckt sich entlang des Irish Fault. Im Rahmen der Bohrungen wurde in allen Abschnitten eine in Erzgangreihen enthaltene Goldmineralisierung vorgefunden. Die Muttergesteine waren für gewöhnlich spröde mafische Schiefer und/oder felsische Schiefer. Zum Vergleich: Die Zone Lone Star ist von einem duktileren intermediären Schiefer umgeben.Eine aktualisierte Plankarte der Standorte der Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung ist auf der Website des Unternehmens unter http://www.klondikegoldcorp.com/photos/gallery/2018-drill-maps verfügbar.Eine vollständige Tabelle der gewichteten durchschnittlichen Goldanalyseergebnisse für die 27 Bohrlöcher EC18-215 bis -241 ist unten angegeben:Die Bohrlöcher EC18-215 und EC15-237 wurden mit einer Neigung von minus 55 Grad und einem Azimut von 030 Grad gebohrt. Alle anderen Bohrlöcher, EC18-206 bis -241, wurden mit einer Neigung von minus 55 Grad und einem Azimut von 200 Grad gebohrt. Die durchschnittlichen Analyseergebnisse werden über die gebohrten Kernlängen berechnet. Die wahre Mächtigkeit der mit einem Azimut von 200 Grad gebohrten Bohrlöcher entspricht Interpretationen zufolge in etwa dem gebohrten Intervall.Die Bohrlöcher EC18-215 bis -219 haben das Gebiet der Zone Nugget erprobt. Das Ziel bestand darin, die oberen und unteren Grenzen der bekannten Mineralisierung in der Zone Nugget zu untersuchen bzw. zu definieren und strukturelle Informationen durch zielgerichtete Kernmessungen zu erlangen.Bohrloch EC18-215 wurde mit einem Azimut von 030 Grad (180 Grad zu allen anderen Bohrungen) gebohrt, erprobte den Bereich über dem oberen (nordöstlichen) Rand der Zone Nugget und ergab keine bedeutsamen Werte. EC18-216, -217 und -218 durchschnitten die oberen und unteren Ränder der Zone Nugget, die eine Goldmineralisierung enthielten. EC18-219 wurde ebenfalls über dem oberen Rand der Zone Nugget gebohrt und ergab keine bedeutsamen Werte.Die Bohrlöcher EC18-220 und -221 haben das Ziel Oro Grande erprobt, das etwa 250 Meter östlich der Zone Nugget liegt, wobei versucht wurde, die östliche Fortsetzung des Nugget Fault zu lokalisieren. Doch kein Bohrloch durchschnitt den Nugget Fault oder eine bedeutsame Mineralisierung.Die Bohrlöcher EC18-222 bis -234 haben das Ziel Nugget East erprobt, das sich Interpretation zufolge entlang des Nugget Fault erstreckt, der etwa einen Kilometer östlich der Zone Nugget liegt. Zu den Bohrlöchern mit interessanten Ergebnissen gehören EC18-222 (0,89 Gramm Gold pro Tonne auf 23,55 Metern ab 13,45 Meter), EC18-230 (2,36 Gramm Gold pro Tonne auf 22,86 Metern ab 9,14 Meter), EC18-231 (23,50 Gramm Gold pro Tonne auf 1,50 Metern) und EC18-234 (2,22 g/t Gramm Gold pro Tonne auf 21,34 Metern ab 49,68 Meter).Das Ziel Nugget East wurde in den Jahren 2015 und 2017 erprobt und wies vier Bohrungen auf, die eine bedeutsame Goldmineralisierung ergaben:Die neuen Bohrlöcher EC18-230 und -231 sowie EC15-15 und -16 definieren eine Reihe von vier Bohrlöchern entlang einer Streichenlänge von 115 Metern im Abstand von 50 Metern. Alle vier Bohrlöcher durchschnitten interessante Goldgehalte und -mächtigkeiten, die eine Unterzone für weitere Erprobungen beschreiben.Bohrloch EC18-234 ist Teil einer Reihe von drei Bohrlöchern im Abstand von 50 Metern: EC17-142, EC18-234 und EC17-140. Alle Bohrlöcher durchschnitten ähnliche Goldgehalte und -mächtigkeiten, die eine zweite Unterzone für weitere Erprobungen beschreiben.Die Bohrlöcher EC18-235 und -236 erprobten das Ziel Glacier etwa 800 Meter westlich der Zone Nugget. Bohrloch EC18-235 durchschnitt 4,81 Gramm Gold pro Tonne auf 1,90 Metern, die mit sichtbaren goldhaltigen Quarzerzgängen in Zusammenhang stehen, die innerhalb einer 50 Meter großen Quarzflutungszone vorkommen.Die Bohrlöcher EC18-237 bis -241 erprobten zwei Ziele im Gebiet French Gulch beim Ziel Irish Fault. Es wurden keine bedeutsamen Goldabschnitte vorgefunden.Der Endbericht und die Ergebnisse der lithologischen und strukturellen Kartierung werden derzeit erstellt und in Kürze veröffentlicht. Diese Informationen werden nach ihrer Erstellung in die endgültigen Ergebnisse der detaillierten Kartierungen von Klondike Gold integriert werden - ebenso wie die Produkte der geophysikalischen Flugvermessung des Gebiets, der geochemischen Bodenuntersuchungen sowie der Erkundungen. Die Ergebnisse des regionalen Programms werden zu diesem Zeitpunkt mit einer Erörterung veröffentlicht. Zusätzlich wird eine zusammenfassende Diskussion über die Ergebnisse 2018 der Zone Lone Star erwartet, einschließlich Bohrungen, Kartierungen, Gesteinsproben und Böden.2018 wurden insgesamt 87 Bohrlöcher (9.511,93 Meter) niedergebracht. Die Ergebnisse aus allen 87 Diamantbohrlöchern aus 2018 wurden nun veröffentlicht, einschließlich der Zone Lone Star (LS18-151 bis LS18-159; LS18-164 bis LS18-210), des Gebiets Gold Run (GR18-160 bis GR18-163) und den Zielgebieten Nugget (EC18-215 bis EC18-241).Klondike Gold führt strenge Qualitätskontrollen durch. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter http://www.klondikegoldcorp.com/projects/sampling-and-assay-protocols/.Die Bohrkernproben werden vom Personal von Klondike Gold an die Aufbereitungsanlage von Bureau Veritas Mineral Laboratories (BV Labs) (vormals Acme Labs) in Whitehorse (Yukon) übergeben; die chemische Analyse der Trüben erfolgt in Vancouver (British Columbia). Bureau Veritas Labs ist ein gemäß der Norm ISO 9001:2008 akkreditierter Full-Service-Labordienstleister.Bei BV Labs wird jede Bohrkernprobe auf einen Siebdurchgang von 70 % aufbei 2 mm zerkleinert.Eine 500 g schwere Teilprobe wird auf 85 % Siebdurchgang bei -75 m pulverisiert (Code PRP70-500). Die 500 g schwere Teilprobe wird anschließend für die Metallsiebanalyse auf eine Korngröße von 106 Micron (140 Mesh) gesiebt. Die Fraktion + 140 Mesh wird anschließend abgewogen und einer Brandprobe und einem abschließenden gravimetrischen Verfahren (Code FS631) unterzogen. Eine 30 g schwere Teilprobe der Fraktion - 140 Mesh wird mittels standardisierter Brandprobe und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (Code FA430) auf ihren Goldgehalt untersucht.Alle Proben mit Silber- und Goldwerten über der Obergrenze von 10 ppm (10 g/t) werden nochmals analysiert. Dazu wird eine 30 g schwere Teilprobe entnommen und mittels Brandprobe und abschließend gravimetrisch untersucht (Code FA530-Au/Ag).Anschließend wird der Gesamt-Goldgehalt berechnet; dazu wird ein gewichteter Durchschnitt der Analyseergebnisse der Plus- und Minusfraktion herangezogen.Die technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Ian Perry, P.Geo., Vice-President Exploration von Klondike Gold Corp., in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben. Klondike Gold Corp. ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen mit Niederlassungen in Vancouver (British Columbia) und Dawson City (Yukon Territory). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung des Goldziels Lone Star, das beim Zusammenfluss der Flüsse Bonanza Creek und Eldorado Creek liegt und Teil eines 557 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets von regionaler Bedeutung ist. Die Konzession ist über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar und befindet sich außerhalb der Stadt Dawon City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Trondëk Hwëchin First Nation gehört.Für Klondike Gold Corp.Peter Tallman, President & CEO(604) 609-6110E-Mail: info@klondikegoldcorp.comWebseite: www.klondikegoldcorp.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!