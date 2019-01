Russlands Gold- & Devisenreserven 3. KW 2019

In dieser Woche veröffentlichte die Zentralbank der russischen Föderation erneut den aktuellsten Stand ihrer Gold- und Devisenreserven in US-Dollar. Diesmal per 18. Januar 2019, also die mittlerweile 3. Kalenderwoche des neuen Jahres. Den Daten zufolge wurden diese zum ersten Mal seit mehreren Wochen reduziert.Somit betrugen die internationalen Währungsreserven per 18. Januar 2019 469,6 Milliarden US-Dollar, was eine Abnahme von 3,0 Milliarden US-Dollar.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de