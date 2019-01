Endeavour Silver - Es wird wieder eng

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. konnte noch im November des vergangenen Jahres ein generiertes Verkaufssignal relativieren. Doch aufgrund des tieferen Reaktionshochs im Anschluss bleibt die Situation angespannt. Sollte es daher zu einem neuen Bewegungstief unterhalb von 1,76 USD kommen, so müsste man im Nachgang mit weiteren Verlusten bis mindestens 1,50 USD rechnen, bevor es im weiter abwärts bis rund 1,25 USD gehen könnte.Eine leichte Entspannung wäre demgegenüber mit einem Anstieg über das Niveau von 2,30 USD zu verzeichnen. In diesem Fall wären die Bullen am Drücker, sodass es neben dem Widerstand bei 2,45 USD auch noch das Level rund um 2,90 USD zu erreichen gäbe.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.