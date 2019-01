Mitsubishi skeptisch bezüglich Palladiums Aufwärtstrend

Mitsubishi stellt die Nachhaltigkeit eines zweijährigen Aufwärtstrend in Palladium in Frage, so berichtet Scrap Register . Das Metall stieg in der letzten Woche auf ein Rekordhoch von 1.439 Dollar je Unze. Das neue Hoch scheint eine beinahe vollständig durch Spekulation angetriebene Bewegung gewesen zu sein.Aktuell sieht es so aus, als sei Palladium ein zweigliedriger Markt. Die Investmentnachfrage am OTC-Markt ist stark geblieben, während die industrielle Nachfrage an Stärke verloren hat. In diesem Jahr, so erwartet Mitsubishi, wird der Palladiummarkt in einem Angebots- und Nachfragedefizit verbleiben. Doch es sei unwahrscheinlich, dass dies weiterhin rekordhohe Preise rechtfertigen würde.Der Ausblick für die Nachfrage nach Autokatalysatoren bleibt allgemein positiv, doch wird durch langsameres Wachstum der beiden größten Märkte, China und den USA, überschattet. Mitsubishi erwartet einen durchschnittlichen Palladiumpreis von 1.150 Dollar je Unze in diesem Jahr und eine Handelsspanne von 1.050 Dollar bis 1.350 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de