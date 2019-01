Hongkong: 85-Jähriger verliert 73,9 Mio. USD durch Goldbetrug

Das Nachrichtenportal "The Straits Times " berichtet von einem 85-jährigen Mann aus Hongkong, der zum größten Opfer eines Bullion-Trading-Betrugs wurde. Innerhalb von zwei Jahren verlor er ca. 73,9 Millionen US-Dollar.Der ältere Herr war einer von sieben Investoren, die insgesamt umgerechnet 79 Millionen US-Dollar mit dieser Betrugsmasche verloren, die Trading auf dem Londoner Rohstoffmarkt beinhaltete. Die Polizei von Hongkong bestätigte die Verhaftung von 14 Leuten, die in diesen Schwindel verwickelt waren.Der sogenannte "Londoner Goldbetrug" geht in Hongkong schon seit Jahren umher. Betrüger locken ihre Opfer in gefälschte Edelmetalltransaktionen durch Cold Calls. Sie bitten die Opfer Geld auf ein Anlagenkonto einzuzahlen und einer dritten Person eine schriftliche Erlaubnis zu erteilen, in ihrem Namen zu traden. Die Opfer verlieren all ihr Kapital durch hohe Provisions- und Investitionsverluste durch häufige Transaktionen. Dies war auch bei dem 85-Jährigen der Fall.© Redaktion GoldSeiten.de