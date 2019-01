Explorex Resources: Aktuelle Entwicklungen im Zusammenhang mit der Co-Ni-Cu-Lagerstätte Hautalampi

Vancouver, 25. Januar 2019 - Explorex Resources Inc. (Explorex oder das Unternehmen) (CSE:EX, Frankfurt:1XE, US:EXPXF) informiert Vulcan Hautalampi Oy, ein Unternehmen, das sich mehrheitlich im Besitz von drei finnischen Privatunternehmen (Alandra Oy, Kiviralli Oy und Tetra Ekberg Oy) (auch als FinnCobalt oder der Verkäufer bekannt) befindet, über aktuelle Entwicklungen hinsichtlich des geplanten Erwerbs des Projekts Hautalampi im Osten von Finnland (Hautalampi).Die geänderte Absichtserklärung (Letter of Intent, die LOI), die in einer Pressemeldung vom 15. November 2018 im Detail beschrieben wurde, sieht für Explorex die Möglichkeit vor, vorbehaltlich bestimmter Barzahlungen, Aktienemissionen und Arbeitsaufwendungen über einen Zeitraum von vier Jahren eine 100-Prozent-Beteiligung an Hautalampi zu erwerben.Als Vergütung für den Erwerb sämtlicher Besitzanteile an Hautalampi muss das Unternehmen dem Verkäufer im Laufe des vierjährigen Zeitraums 1.990.003 Dollar in bar sowie 3.050.001 Dollar in Form von Aktien des Unternehmens bezahlen sowie vor dem zweiten Jahrestag der Vereinbarung Explorationsausgaben in Höhe von drei Millionen Dollar leisten (alle Beträge in US-Dollar). Darüber hinaus wird der Verkäufer nach Abschluss des Earn-in eine Netto-Metalllizenzgebühr in Höhe von 1,5 Prozent und nach der Erklärung der kommerziellen Produktion zusätzliche Aktien im Wert von 1.500.000 Dollar erhalten.Das Unternehmen plante, die gesamte Finanzierung im Voraus zu sichern, um den Aktionären des Unternehmens eine Sicherheit hinsichtlich der Erfüllung der verbindlichen Explorationsausgaben in Höhe von 3 Millionen US-Dollar zu bieten. Explorex wurde jedoch vor Kurzem von seinem strategischen Partner davon unterrichtet, dass aus internen Gründen zu diesem Zeitpunkt keine strategische Investition in Unterstützung des Erwerbs von Hautalampi erfolgen wird. Das Unternehmen hat FinnCobalt dementsprechend darüber informiert, dass es kurzfristig keine ausreichenden Mittel beschaffen können wird, um mit dem Erwerb auf eine für das Unternehmen umsichtige Weise fortzufahren.Explorex wird sich weiterhin um alternative Finanzierungsquellen bemühen, um den Anforderungen der LOI nachzukommen. In der Zwischenzeit erkennt das Unternehmen an, dass es FinnCobalt offensteht.Wir sind uns der Vorteile von Hautalampi bewusst und werden weitere Möglichkeiten sondieren, um den Erwerb zu finanzieren. Wir schätzen die Geduld und das Verständnis von FinnCobalt in dieser Angelegenheit, meint CEO Gary Schellenberg. Hier in unserer Heimat sind wir nach wie vor vom Potenzial des Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekts Kagoot Brook in New Brunswick überzeugt und werden uns darauf konzentrieren, die Quelle der dort beobachteten weit verbreiteten und hochgradigen Kobaltmineralisierung zu ermitteln. Explorex Resources Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und Metalle konzentriert, die für die Technologie von wiederaufladbaren Batterien von entscheidender Bedeutung sind. Explorex erwirbt eine 75 %-ige Beteiligung am Kobalt-Mangan-Grundmetall-Projekt Kagoot Brook in New Brunswick und ist zu 100 % am Kobalt-Kupfer-Nickel-Projekt Handlebar nordöstlich von Kamloops BC beteiligt, das sich in einem frühen Stadium der Exploration befindet. Außerdem sucht das Unternehmen aktiv nach weiteren Projekten, um sein Konzessionsgebietsportfolio zu erweitern.Für das Board:Gary SchellenbergCEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an CEO Gary Schellenberg oder President Mike Sieb unter der +1 604-681-0221.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, und es gibt keine Zusicherungen, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebene Transaktion zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht an Ereignisse oder Umstände nach dem vorliegenden Datum anpassen. Genauere Informationen zu möglichen Faktoren, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, werden in den Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde einreicht, beschrieben. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!