Marktsorgen könnten Goldbullen inspirieren

In der letzten Woche hat sich wenig bei Gold getan, doch das Metall könnte durch zahlreiche Sorgen an den Finanzmärkten Unterstützung erhalten, so Lukman Otunuga, Analyst bei FXTM. Den Großteil der Woche pendelte Gold zwischen 1.280 Dollar und 1.285 Dollar je Unze, so Scrap Register . Die 1.300 Dollar je Unze würden eine harsche Widerstandslinie für das Metall darstellen.Investoren behalten die Handelsgespräche zwischen USA und China im Auge, wobei nur fünf Wochen bleiben, bis die USA die Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar erhöhen könnten, so der Analyst. "Eine Stellungnahme zwecks der stattfindenden Verhandlungen wird für die nächste Woche erwartet; das könnte möglicherweise als nächstes Signal für die weltweite Risikostimmung dienen", erklärte Otunuga.Solche Sorgen könnten den Goldpreis eventuell unterstützen, indem Bullen genügend Inspiration eingeflößt wird, um die 1.295 Dollar und 1.300 Dollar herauszufordern. Eine Entwicklung in Richtung der 1.295 Dollar je Unze wird kurzfristig denkbar sein, wenn die Bullen in der Lage sind, einen Tagesschluss über 1.286 Dollar zu gewährleisten, meinte der Analyst abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de