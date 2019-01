Kitco Goldumfrage: optimistische Goldpreiserwartungen

Sowohl Marktexperten als auch Kleinanleger erwarten diese Woche steigende Goldpreise, so die Kitco News Goldumfrage . Trader und Analysten nannten als Gründe politische und geopolitische Unruhen sowie die Erwartung, dass der US-Offenmarktausschuss nun vorsichtiger gegenüber Zinserhöhungen sein werde."Ich glaube, dass [diese] Woche eine entscheidende Woche für Gold ist", sagte Richard Baker, Redakteur beim Eureka Miner Report. Diese Woche sei es wahrscheinlich, dass der Goldpreis endlich die 1.300-USD-Marke durchbreche und seine Steigung auf 1.380 USD und mehr in der ersten Jahreshälfte 2019 vollzieht.An der Umfrage beteiligten sich 18 Marktexperten. Davon stimmten 13 Teilnehmer (72%) für höhere Goldpreise in dieser Woche. Nur eine Person (6%) sieht diese Woche niedrigere Goldpreise, während vier Teilnehmer (22%) einen Seitwärtsmarkt erwarten.Unterdessen stimmten 266 Kleinanleger bei der Onlineumfrage ab. Insgesamt 126 Teilnehmer (47%) erwarten diese Woche steigende Goldpreise. Weitere 77 (29%) prognostizieren sinkende Goldpreise. Die restlichen 63 Teilnehmer (24%) rechnen mit einem Seitwärtsmarkt.© Redaktion GoldSeiten.de