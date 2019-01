Gold-Sovereigns kosten mehr, als sie wert sind

Käufer von Goldmünzen sehen sich einem "Schwindel" der Royal Mint gegenüber, die ihre aktuellste Sovereign-Münze zum fast doppelten Marktwert verkauft, berichtet das Nachrichtenportal This is Money . Dabei handele es sich um die "Limited Edition" des 2019 Gold-Sovereign, der in einer schönen Holzbox von der Royal Mint verkauft wird - für 450 Pfund. Auf dem Bullionmarkt wird ein Sovereign jedoch für 240 Pfund gehandelt."Ich mag es, mit Gold zu handeln", so kommentierte Lawrence Sinclair, Leiter der Bullionabteilung des Auktionshauses Spink. "Und es kümmert mich nicht, ob es in einer schönen Box verstaut wird. Ich könnte Ihnen einen Gold-Sovereign für 230 Pfund abkaufen und diesen dann für etwas unter 240 Pfund verkauften. Er besitzt nur seinen eigentlichen Goldwert; es sei denn, es ist ein extrem sammelwürdiger Gegenstand. Die Box ist für Bullionhändler von keinem Investmentinteresse."Selten, so gibt er zu, ist es möglich, dass Sovereigns den Markt überraschen und mehr wert sind als nur ihr innewohnender Wert. "An Goldmünzen ist etwas dran, dass den Leute Glauben macht, sie seien eine großartige Investition, doch das ist nicht unbedingt der Fall", meinte auch Jim Brown, Münzsammler des Auktionshauses Dix Noonan Web. "Wenn Sie sich ein neues Auto für 10.000 Pfund kaufen und es wenige Jahre nur noch 5.000 Pfund wert ist, dann überrascht das Niemanden. Doch dasselbe könnte auch mit Goldmünzen passieren."© Redaktion GoldSeiten.de