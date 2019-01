Platin - Erholung trifft auf Widerstände

Anfang Januar brach der Platinpreis aus einer mehrwöchigen Seitwärtsrange nach oben aus und überschritt den Widerstand bei 806 USD. Diese Kaufwelle stoppte jedoch schon vor dem Erreichen der Hürde bei 845 USD und der Wert fiel erneut zurück. In den vergangenen Tagen setzte zwar ein weiterer Anstieg ein, der wiederum über die 806 USD-Marke führte. Doch aktuell trifft dieser auf eine kurzfristige Abwärtstrendlinie.Übergeordnet befindet sich Platin seit dem Hoch im November in einem Abwärtstrend, der erst mit einem Ausbruch über das neue Zwischenhoch bei 831 USD beendet wäre. Sollte der aktuelle Anstieg also über die Abwärtstrendlinie führen, dürfte diese Hürde angelaufen werden. Scheitern die Bullen an der Marke, käme es zu erneuten Abgaben bis 806 USD. Darunter wäre eine Verkaufswelle bis 775 USD zu erwarten.Gelingt dagegen der Ausbruch über 831 USD, würde sich die kurzfristige Erholung bis 845 und 868 USD fortsetzen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG