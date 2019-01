Bitcoin-Anleger investieren in Gold

Jan Van Eck, CEO bei Van Eck Associates, sagte in einem Interview in "ETF Edge" auf CNBC , dass Bitcoin-Investoren 2019 auf Gold setzten. Dies habe eine Umfrage unter 4.000 Bitcoin-Anlegern ergeben."Ich bin der Meinung, dass 2017 ein Teil der Goldnachfrage auf Bitcoin verlagert wurde", führte er an. "Interessanterweise hatten wir kürzlich eine Umfrage unter 4.000 Bitcoin-Investoren und die meisten stimmten für Gold als Investition für 2019. Also verlor Gold gegen Bitcoin und nun ist es andersherum."In den zwölf Monaten zu Bitcoins Spitze bei über 20.000 US-Dollar im Dezember 2017 stieg es im Wert um das 25-Fache. In derselben Zeit stieg der Goldpreis um 4%. Nach mehr als einem Jahr seit dem Höchststand von Bitcoin ist die Kryptowährung um 82% gesunken, während Gold ein Plus von 2,5% verzeichnet.Tim Seymour, Gründer und CIO von Seymour Asset Management, fügte hinzu, dass es schwierig werden könnte, das Blatt zu Bitcoins Gunsten zu wenden, da seine Funktion als Wertanlage schwierig zu verteidigen wäre. Gold dagegen sei ohne Zweifel eine Wertanlage.© Redaktion GoldSeiten.de