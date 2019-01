Société Générale: Goldpreis von 1.375 $ je Unze in einem Jahr

Die Société Générale habe einen "gemäßigt bullishen Ausblick" für Gold aufgrund potenzieller Deckung von Short-Positionen durch pessimistische Vermögensverwalter und des Ausbaus von noch niedrigen bullishen Positionen, laut des Nachrichtenportals Scrap Register "Der Hauptauslöser für nachhaltig höhere Goldpreise kommt in Form einer stufenweisen Rotation der Vermögenswerte von Aktien und anderen riskanten Assets hin zu Anleihen und sicheren Vermögenswerten wie Gold, da Mainstream-Investoren Schutz vor Marktturbulenzen, potenziellen Rezessionen und wachsender pessimistischer Stimmung suchen." fügte die Bank hinzu.Der Abwärtstrend wäre zurzeit sehr begrenzt, da der aktuelle Goldpreis einen Boden darstelle, weil Abwärtstreiber fehlten, Fundamentaldaten neutral seien und die Kosten für die teuersten Produzenten nahe den derzeitigen Preisen liegen", fügte sie an.Die Société Générale prognostiziert einen Preis von 1.300 USD je Unze Gold in sechs Monaten und 1.375 USD in zwölf.© Redaktion GoldSeiten.de