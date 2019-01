IAMGOLD Reporte La Construction De Côté Gold

Tous les montants sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Toronto, January 28, 2019 - IAMGOLD Corporation (TSX: IMG) (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce sa décision de ne pas procéder à la construction du projet Côté Gold (« Côté Gold ») situé en Ontario.

« Nous concentrons nos efforts sur la création de valeur supérieure pour nos actionnaires en affectant notre capital aux meilleures occasions à court et à long terme conformément aux attentes des actionnaires et à notre objectif de conserver un solide état de la situation financière. Nous avons considérablement réduit les risques liés au projet Côté Gold, tant d'une perspective technique que financière, et nous croyons en son potentiel transformateur pour la Société. Néanmoins, nous avons décidé d'attendre une conjoncture plus favorable et durable pour aller de l'avant avec la construction », a déclaré le président et chef de la direction d'IAMGOLD, Steve Letwin.

IAMGOLD continue de concentrer ses efforts sur les exploitations existantes, les initiatives en cours et les occasions qu'offrent Saramacca, Rosebel, Essakane et Westwood. La Société continuera de faire progresser les travaux d'ingénierie et les démarches de permis pour Côté Gold qui, selon elle, créeront de la valeur. La Société a fait accroître la valeur au cours des dernières années en :

Identifiant presque 10,0 millions d'onces en ressources mesurées et indiquées à Côté Gold (incluant les réserves) comparativement à moins de 1,0 million d'onces au moment de l'acquisition ;

Élaborant un plan minier de référence et un plan minier prolongé dans le cadre de l'étude de faisabilité comportant une valeur actualisée nette et un taux de rendement interne améliorés par rapport à ceux de l'étude de préfaisabilité.

Prévisions de coûts en immobilisations de Côté Gold pour 2019

IAMGOLD formulera des prévisions au sujet des coûts en immobilisations concernant le plan de travail de Côté Gold lors de l'annonce de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2018 après la fermeture des marchés le 20 février 2019. Pour être plus claire, la Société précise qu'elle mettra à jour les prévisions initiales qui comprenaient 20 millions de dollars en projets généraux et projets de développement et qui portaient essentiellement sur Côté Gold.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or, les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en immobilisations et de prospection et les énoncés concernant l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection, la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d'établir une estimation des ressources minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.

