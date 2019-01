Goldminenaktien (HUI) - Wann beginnt die Aufholjagd?

Der Goldpreis hat in der letzten Woche erstmals seit Mitte Juni 2018 die Marke von 1.300 USD zurückerobert. Doch der Branchenindex NYSE Arca Gold BUGS konnte trotz dieses weiteren charttechnischen Erfolges noch nicht einmal die Hochs von Anfang Januar aus diesem Jahr überbieten. Es scheint, als sei der HUI in einer Art Totenstarre gefangen ...Der Schere zwischen Goldpreis und Goldaktien geht damit immer weiter auseinander, wie obiger Vergleichs-Chart zeigt. Während Gold und HUI bis vor einem Jahr noch halbwegs synchron gelaufen sind, wird die "Lücke" zwischen beiden Märkten immer größer. Als Gold im Juni 2018 bei etwa 1.300 USD notierte, stand der HUI bei etwa 180 Punkten. Heute sind es kaum 160 Punkte. Der HUI steht also in diesen Sinne ca. 20 Punkte bzw. 11% zu niedrig.Nach der letzten Analyse vom 27. Dezember 2018 "Goldminenaktien (HUI) - Wie wird 2019?" ist der Index an der besagten Widerstandslinie in Kombination mit dem "W-Tief" von Ende 2016 zunächst fast punktgenau gescheitert. Ein Ausbruch, der nicht unerhebliches Kurspotenzial freigesetzt hätte, wurde damit im Keim erstickt.Seit den Tiefs im September 2018 hat sich jedoch ein zaghafter Aufwärtstrend gebildet, der genau diesen Pullback in der letzten Woche aufgefangen hat. Das Szenario eines Ausbruchs in Richtung der 200 Punkte Marke ist damit auch heute noch aktiv und aktuell. Dazu müsste der HUI aber die Marke von 164 per Tagesschlusskurs und am besten auch per Wochenschlusskurs möglichst deutlich überbieten!© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.