Cameo Cobalt meldet Explorationspläne im Gold-Konzessionsgebiet Big Mac für das Jahr 2019

Vancouver, 28. Januar 2019 - Cameo Cobalt Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7N) (das Unternehmen oder Cameo) freut sich, den aktuellen Stand für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Big Mac zu melden. Das Goldprojekt Big Mac besteht aus 12 Mineralkonzessionen, die in drei Landblöcke aufgegliedert sind, und ist das größte Konzessionspaket, das an das Goldprojekt Forrest Kerr von Aben Resources angrenzt.1Im Jahr 2018 veröffentlichte Aben Resources Bohrergebnisse zu seinem Goldprojekt Forest Kerr1, die 62,4 Gramm Gold pro Tonne über 6,0 Meter in einem Abschnitt mit 38,7 Gramm Gold pro Tonne über 10,0 Meter umfassten (siehe Pressemitteilung von Aben Resources vom 9. August 2018). Das Goldprojekt Big Mac ist bemerkenswert, da es nicht nur den Großteil des Goldprojekts Forrest Kerr1 umgibt, sondern auch umfassende Gebiete einschließt, die früher von Barrick Gold gehalten wurden.Die bereits von Barrick erkundeten Zonen sind für das Goldprojekt Big Mac von besonderer Bedeutung, da sie sich in einem vergleichbaren geologischen Umfeld wie die Zonen Carcass Creek und Boundary befinden,1 in denen Aben Resources vor kurzem Bohrungen durchgeführt hat. Die historisch von Barrick erkundeten Zonen in Big Mac befinden sich innerhalb des Vulkangesteins der Hazelton-Gruppe östlich der regionalen Verwerfungsstruktur von Forrest Kerr und in der Nähe der Kontaktfläche mit dem darunter liegenden Vulkangestein der Stuhini-Gruppe, einer bedeutenden regionalen Kontrolle sämtlicher größeren Mineralvorkommen des Bezirks Golden Triangle (auch bekannt als The Red Line, vorgestellt. von Nelson und Kyba, 20142).Aben Resources meldete vor kurzem unter anderem die Entdeckung einer mineralisierten Zone an der südlichen Grenze, 1,5 Kilometer südlich der Zone an der nördlichen Grenze seines Projekts Forrest Kerr1 im Golden Triangle von British Columbia (siehe Pressemitteilung von Aben Resources vom 23. August 2018).Das Goldprojekt Big Mac von Cameo verfügt an der östlichen und westlichen Seite über mehr als 30 Kilometer gemeinsame Grenzen mit dem Goldprojekt Forrest Kerr von Aben Resources Ltd. 1 Das Goldprojekt Big Mac liegt ferner genau nördlich des Projekts E&L von Garibaldi Resources Ltd.1 und des Projekts KSP von Colorado Resources Ltd. 1 Das Projekt Big Mac umfasst insgesamt 9.264 Hektar und befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Zufahrtsstraße Eskay Creek und zum neu errichteten Wasserkraftwerk McLymont von Alta Gas.Cameo hat Anfang September 2018 eine hubschraubergestützte magnetische Untersuchung abgeschlossen, die 901 Kilometer Luftlinie über dem gesamten Konzessionsgebiet umfasste und mehrere wichtige Strukturen definierte, die im Osten von der regionalen Verwerfungsstruktur Forest Kerr abzweigen. Diese Zweigverwerfungen zweiten und potenziell dritten Grades werden dahingehend interpretiert, dass sie als wichtige Kontrollen für die Einbettung hochgradiger Gold- und Silbererzgänge in der Region fungieren. Cameo plant für 2019 die Durchführung eines Folgeprogramms mit bodenbasierten geophysikalischen Vermessungen und geochemischer Probenahme im Bereich der interpretierten Zweigverwerfungen von Forest Kerr, um die Strukturen besser definieren und auf das Vorhandensein hochgradiger Erzgänge prüfen zu können.Cameo bereitet momentan für 2019 ein Explorationsprogramm der Phase I in Big Mac vor; dieses besteht aus bodenbasierten geophysikalischen Vermessungen, der Entnahme von Bodenproben, Kartierung und Prospektion im Bereich der Verzweigungsstrukturen von Forest Kerr, die 2018 durch luftgestützte Vermessungen definiert wurden, sowie der Zonen der bekannten Mineralisierung, die historisch von Barrick Gold Corp. definiert wurden. Das Unternehmen beabsichtigt die Nutzung der Ergebnisse des Phase-I-Explorationsprogramms für die Festlegung von Bohrzielen in Big Mac und die Vorbereitung eines Genehmigungsantrags (Notice of Work) für Bohrungen beim Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources (Bergbauministerium) von British Columbia.Akash Patel, der Chief Executive Officer und ein Director von Cameo Cobalt, erklärte wie folgt: Wir freuen uns auf die Explorationssaison 2019 im Golden Triangle und planen ein offensives Explorationsprogramm in Big Mac. In Ableitung von den erfolgreichen Entwicklungen im benachbarten Projekt Forest Kerr von Aben hat sich gezeigt, dass das Mineralisierungssystem von Forest Kerr ausgedehnt und gut entwickelt ist und hochgradige Goldadern umfasst, die sich über einen großen Teil der Verwerfungsstruktur von Forest Kerr erstrecken. Cameo fühlt sich durch die Ergebnisse seiner hubschraubergestützten magnetischen Untersuchung von 2018, die zur Definition viel versprechender Strukturen für die Explorationssaison 2019 beigetragen hat, ausgesprochen ermutigt. Wir sind davon überzeugt, dass sich für Gold ein Bullenmarkt abzeichnet, und mit dem großen Landpaket im Golden Triangle ist das Unternehmen für ein Marktumfeld mit steigendem Goldpreis sehr gut aufgestellt. Wir freuen uns sehr darauf, das Projekt 2019 in das bohrbereite Stadium zu überführen und möglicherweise eine weitere wichtige Entdeckung im Golden Triangle zu machen. 