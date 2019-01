Silberknappheit soll Preis 2019 unterstützen

Ein möglicher Silberstreif am Horizont hat sich für Investoren gezeigt. Eine wachsende Knappheit des Silbers könnte dessen Preis 2019 steigen lassen, berichtet Bloomberg . Im Dezember wuchs der Silberpreis um 9,1%, die größte monatliche Zunahme seit fast zwei Jahren.In diesem Jahr könnte der Preis auf bis zu 17,50 Dollar je Unze steigen, nun da die Bergbauunternehmen neue Projekte aufgrund weltweiter Wirtschaftsturbulenzen vermeiden.Laut Robin Bhar von Societe Generale SA. sollen etwa 26.000 Tonnen Silber in diesem Jahr produziert werden. Das bedeutet, dass die physische Nachfrage weltweit erneut, und zum siebten Jahr in Folge, das Angebot übersteigen wird. "Das Angebotswachstum verlangsamt sich, mehr als bei jedem anderen Edelmetall", so John LaForge von Wells Fargo.Die Nachfrage nach Silber stammt aus drei bestimmten Quellen. Verbraucher erwerben Silberschmuck und -besteck. Investoren sehen Silber, wie Gold, als Absicherung in turbulenten Zeiten. Die Industrie sei der wichtigste Nutzer und nutze etwa 55% des verfügbaren Silbers im Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de