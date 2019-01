Gold vs. Kryptos

Der World Gold Council veröffentliche vor kurzem einen Bericht, in dem Kryptowährungen mit Gold als Investition verglichen werden. Aus diesem geht unter anderem hervor, dass Gold deutlich unterschiedlichere Nachfragequellen besitzt als Kryptos. Das Metall wird zudem größtenteils akzeptiert und an vielen Märkten reguliert.Kryptowährungen werden zwar weitflächig erlaubt, in vielen Ländern - wie China - jedoch in ihrer Verwendung eingeschränkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Geldpolitik. Sie ist ein wichtiges Werkzeug der heutigen Zentralbanken.Würden die Leute Transaktionen in Kryptowährungen durchführen anstatt Fiat-Währung, könnte das die Geldpolitik weniger effektiv machen und die Werkzeuge der Fed und anderer Zentralbanken untergraben, die zur Beeinflussung der Wirtschaft vorgesehen sind.Kryptowährungen sind kein Ersatz für Gold, so der World Gold Council. Das Metall ist ein bewährtes Investitionswerkzeug innerhalb Portfolios. Es entwickelte sich in Zeiten von Inflation gut, stellt einen hochliquiden, etablierten Markt dar und dient als wichtige Portfoliodiversifikation.Den vollständigen Bericht des World Gold Council finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de