Silber: Rücksetzer beendet

In den vergangenen Monaten konnte sich Silber auf niedrigem Niveau stabilisieren. Es gelang eine Bodenbildung zwischen 13,95 USD und 14,92 USD, welche nach oben aufgelöst wurde. Der starke Ausbruch führte bis 15,84 USD, bevor in den Vorwochen ein Pullback zur alten Unterstützung bei 15,20 USD startete. Darüber schob sich der Kursverlauf wieder nach oben.Die kleine bullische Flaggenformation der Vorwochen wird nach oben aufgelöst, was weitere Kursgewinne nach sich ziehen dürfte. Spielraum wäre hier bis in den Bereich der 16,20 USD vorhanden, wenn sich Anschlusskäufe oberhalb der 15,84 USD zeigen. Auch der bei 16,50 USD liegende Abwärtstrend könnte dann erreichbar werden. Dreht Silber unter den 15,84 USD ab, besteht die Gefahr, oberhalb der 15,20 USD ein Doppelhoch auszubilden.