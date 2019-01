Goldpreis konsolidiert über 1.300 $

Die Goldfuturespreise siedelten sich Freitag bei über 1.300 USD je Unze an. Die Preise für das gelbe Metall befinden sich auf den höchsten Ständen seit Juni 2018, berichtet Mark O'Byrne auf goldcore.com unter Berufung von Marketwatch.Steigende Goldpreise reflektierten "politische Unruhe" in den USA, der Eurozone, Venezuela und vereinzelte Gebiete Südamerikas sowie Handelsgespräche zwischen den USA und China, so George Gero von RBC Wealth Management.Der Zuwachs sowohl beim Gold- als auch beim Silberpreis letzte Woche und der Abschluss von Gold bei über 1.300 USD je Unze seien technisch bullish, so O'Byrne. Es lege nahe, dass Gold aus seiner jüngsten Spanne ausgebrochen ist und in den kommenden Tagen noch weiter steigen könnte.Was den kurzzeitigen Preisausblick für Gold beeinflusse, ist O'Byrne zufolge, die Wertentwicklung auf den Aktienmärkten. Wenn die Risikobereitschaft anhält und die Aktienmärkte steigen, könnte es einige Goldverkäufe geben. Sollten Aktien jedoch ihre Abwärtsbewegung wiederaufnehmen, dann wird Gold wahrscheinlich wieder als sicherer Hafen für Anleger betrachtet.Zurzeit gebe es laut O'Byrne wenig bis keine Verkäufe, sondern nur Käufe. Bullionkäufer neigten dazu, Risiken zu meiden und konzentrierten sich auf Vermögenssicherung, sodass sie ihr Interesse darauf richten, Gold (und Silber) auf lange Zeit zu besitzen.© Redaktion GoldSeiten.de