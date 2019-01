Barrick Gold - Der Weg wurde geebnet!

Die Aktie des weltweit größten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. kann sich ausgerechnet seit der Veröffentlichung der Jahresendergebnisse für das Finanzjahr 2018 am 22. Januar wieder deutlich erholen und die 12 USD Marke zurückerobern. Geht's jetzt wieder aufwärts? Immerhin notiert Gold ja mittlerweile über 1.3000 USD ...In der letzten Analyse vom 29. Oktober 2018 "Barrick Gold - Das hätte nicht passieren dürfen!" hieß es wörtlich: "Gepaart mit einer potenziellen umgedrehten (inversen) Schulter-Kopf-Schult-Formation, deutet derzeit alles darauf hin, dass die Aktie ab etwa Anfang 2019 ein phänomenales Comeback hinlegen könnte, sobald die Marke von 14 USD per Wochenschlusskurs überboten wird. Kursziele bis ca. 25 USD (siehe rote Widerstandslinie) sind dann durchaus denkbar. Bis dahin ist aber noch eine erneute Durststrecke zu erwarten, im Rahmen derer die rechte Schulte der besagten iSKS bis ca. 11,50/11,10 USD gebaut werden sollte."Barrick Gold hat sich grob an diesen Plan gehalten. Einzig die neuen knappen Verlaufhochs im Dezember mit 14,18 USD standen nicht auf der Agenda. Da aber in diesem Zusammenhang keine Wochenschlusskurse über 14 USD produziert werden konnten, hatten diese Zwischenhochs auch keinen echten Mehrwert.Am 22. Januar erreichte die Aktie im Tief 12,52 USD. Der Zielbereich von ca. 11,50/11,10 USD wurde damit knapp verfehlt. Nichtsdestotrotz wurde damit die rechte Schulter der angesprochenen iSKS ausgebildet. Zum einen ist damit die Korrekturbewegung seit September 2019 preislich und auch zeitlich ausreichend "ausgependelt" und zum anderen bietet die iSKS jetzt genügend Halt für den skizzierten Anstieg in Richtung er 20 USD Marke.Anleger, die jetzt dabei sein wollten, sollten sich das letzte signifikante Tief merken und jedoch zugleich auch Schlusskurse auf Wochenebene warten, die dann der Startschuss für die skizzierte Rally sein könnten.© Robert SchröderIhnen gefallen meine Marktkommentare auf goldseiten.de? Lesen Sie auch meine Einschätzungen u.a. zu DAX & EUR/USD und abonnieren Sie meinen Newsletter . Kostenfrei und unverbindlich.Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.