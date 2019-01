Bluestone Resources: Positive Machbarkeitsstudie für Goldprojekt Cerro Blanco

Goldpreis (Base Case) $1.250/oz

Silberpreis (Base Case) $18.00/oz

Wechselkurs (Guatemala 7.5:1

Quetzal zu

US-Dollar)



Wechselkurs (CAD zu US 0.78:1

Dollar)



Durchschnittliche 146.000 Unzen.

jährliche Goldproduktion

(Jahre

1-3)



Durchschnittliche 113.000 Unzen.

jährliche Goldproduktion

(LOM)



Gesamtgoldproduktion (LOM) 902.000 Unzen.

Durchschnittlicher 8,5 g/t

Gold-Kopfgrad



Durchschnittliche Silberkop32,2 g/t

f

grad

Durchschnittliche Goldausbr96.0%

ingung



Durchschnittliche Silberaus85.0%

bring

ung

Durchsatz 1.250 Tonnen pro Tag

Minenleben 8 Jahre

Betriebskosten Bergbau - $67,01/Tonne abgebaut

Verarbeitung - $19,79/t gefräst

Vor Ort Services (einschließlich



Entwässerung) - 19,21 $ pro Tonn

e

gemahlen

G&A - $11,76/t gefräst

Gesamtbetriebskosten 117,78 $/Tonne gefräst

Barausgaben 424 $/Unze

(LOM-Nettogutschriften)



All-in Nachhaltige 579 $/Unze

Cash-Kosten

(LOM-Netto-Credits)*



Anfangskapital 196 Mio. $

(einschließlich

Eventualverbindlichkeiten)



Aufrechterhaltung des 140 Mio. $

Kapitals, einschließlich

der

Schließungskosten



Durchschnittlicher 91 Mio. $ pro Jahr (Jahre 1-3)

jährlicher freier

Cashflow nach

Steuern



Gesamter freier Cashflow 538 Mio. $

aus der Produktion nach

Steuern



NPV5% (vor Steuern) 292 Mio. $

IRR (vor Steuern) 40%

NPV5% (nach Steuern) 241 Mio. $ (Basisfall), 301

Mio. $ (1.350 $/oz

Gold)



IRR (nach Steuern) 34% (Basisfall), 40% ($1.350/oz

Gold)

Goldpreis ($1,200 $1,250 $ 1,300 $ 1,350 $ 1,400 $

/

Unze)

Barwert nach212 Mio241 Mio. 271 Mio. 301 Mio. 331 Mio.

. $ $ $ $

Steuern 5%. $



IRR nach 31% 34% 37% 40% 43%

Steuern



Amortisation2,3 2,1 Jahre2,0 Jahre1,9 Jahre1,8 Jahre

nach Jahre

Steuern

- 34% IRR nach Steuern und AISC von 579 US$pro Unzen GoldVANCOUVER, 29. Januar 2019 - Bluestone Resources Inc. (TSXV: BSR | OTCQB: BBSRF) ("Bluestone" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse der unabhängigen Machbarkeitsstudie ("Feasibility Study") bekannt zu geben, die gemäß National Instrument 43-101 ("NI 43-101") für das zu 100% unternehmenseigene hochwertige Cerro Blanco Gold-Projekt (das "Projekt") erstellt wurde. Die Machbarkeitsstudie zeigt, dass das Projekt einen robusten, schnell amortisierenden, hochwertigen Untertagebetrieb darstellt.Darren Klinck, President und CEO, kommentierte: "Die Machbarkeitsstudie skizziert eine robuste, erschließungsfähige, untertägige Goldmine mit bescheidenen Investitionen, die eine hervorragende Wirtschaftlichkeit aufweist. Der Minenplan unterstützt die ursprüngliche Überzeugung, dass das Projekt zu einem smarten, umweltfreundlichen Betrieb entwickelt werden kann, der den lokalen Interessengruppen erhebliche Chancen bietet und attraktive Renditen für Investoren generiert. Darüber hinaus werden wir in den nächsten sechs Monaten, wenn wir das Projekt und die Arbeit zur Etablierung einer angemessenen Projektfinanzierung optimieren, eine bedeutende Chance sehen, unser Ziel fortzusetzen, die abgeleiteten Ressourcenunzen zu verbessern und dann den Minenplan zu aktualisieren, um eine mögliche sinnvolle Verlängerung der Lebensdauer der Mine zu integrieren und die Projektwirtschaftlichkeit weiter zu verbessern."Sofern nicht anders angegeben, werden alle Dollarbeträge in US-Dollar ("$") angegeben. Der Base Case wurde zu einem Goldpreis von 1.250 $/oz und einem Silberpreis von 18 $/oz abgeschlossen.- Durchschnittliche jährliche Produktion von 146.000 Unzen Gold in den ersten drei Produktionsjahren- Die durchschnittlichen All-in-Supportkosten ("AISC") über die Lebensdauer der Mine liegen bei von 579$/Unze (Netto nach Beiprodukterträgen), was das Projekt am unteren Ende des untersten Quartils der globalen Kostenstruktur sehr gut platzieren würde- Durchschnittlicher freier Cashflow von 91 Millionen US-Dollar (117 Millionen CAD$) pro Jahr in den ersten drei Produktionsjahren- Interner ZInsfuss nach steuern ("IRR") von 34%- Barwert ("NPV") von 241 Mio. USD nach Steuern (309 Mio. CAD)- Anfangskapital von 196 Mio. USD mit Amortisationszeit nach Steuern von nur 2,1 Jahren- Lebensdauer der Minenproduktion von ca. 902.000 Unzen über 8 Jahre- Bewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 940.000 Unzen Gold und 3,6 Millionen Unzen Silber (3,4 Millionen Tonnen bei 8,5 g/t Au und 32,2 g/t Ag). Die Machbarkeitsstudie beinhaltet nicht die zusätzlichen 357.000 Unzen abgeleitete Ressourcen (1,4 Millionen Tonnen bei 8,1 g/t Au und 23,6 g/t Ag)"Die Machbarkeitsstudie ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Entwicklung des Projekts. In sehr kurzen 18 Monaten haben wir ein hervorragendes Team in Guatemala und Kanada zusammengestellt, einen erheblichen Teil der technischen Arbeiten abgeschlossen und eine Machbarkeitsstudie erstellt, die ein wesentlich risikoärmeres Projekt mit attraktiver Wirtschaftlichkeit demonstriert. Die Weiterentwicklung des Cerro Blanco-Projekts stellt eine enorme Chance für unsere vielen Interessengruppen dar, darunter lokale Gemeinschaften in Guatemala, Regierungspartner und unsere Aktionäre", sagte Darren Klinck, President und CEO.Eine Präsentation eines Unternehmensvideos über die Machbarkeitsstudie ist verfügbar, indem Sie auf diesen LINK klicken oder die Bluestone Website besuchen, www.bluestoneresources.ca.Obwohl Bluestone die Machbarkeitsstudie als eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung mit attraktiven Renditen und Rückzahlungen betrachtet, wurden Möglichkeiten identifiziert, die Wirtschaftlichkeit des Projekts weiter zu verbessern und das Engineering zu optimieren. Das Unternehmen beabsichtigt, sich in den nächsten sechs Monaten parallel zu den Initiativen zur Projektfinanzierung auf die folgenden Möglichkeiten zu konzentrieren:- Verlängerung der Lebensdauer der Mine durch die mögliche Umwandlung eines Teils der 360.000 Unzen abgeleiteter Ressourcen (gemäß Pressemitteilung vom 11. September 2018) in gemessene und angezeigte Ressourcen durch Infill-Bohrungen (derzeit im Gange), gefolgt von einem aktualisierten Ressourcen- und Minenplan.- Potenzielles Ressourcenwachstum durch Step-Out-Bohrungen entlang bestehender Adern, die über den aktuellen Ressourcenrahmen hinausgehen (derzeit in Bearbeitung).- Identifizierung neuer hochwertiger Venen während des laufenden Infill-Bohrprogramms, wie in der Pressemitteilung vom 9. Januar 2019 dargestellt.- Weitere Optimierung des Minenplans und der Sequenzierung durch Basic Engineering und Trade-off-Studien.- Überprüfung der Möglichkeiten zur Optimierung der Rückfüllungsannahmen einschließlich der Bewertung von Alternativen zur Pastenbefüllung, die die Investitions- und Betriebskosten senken könnten.- Die Vorversuche zur Bewertung des Potenzials der Erz-Sortiertechnologien waren sehr erfolgreich und zeigten die Möglichkeit auf, als kostengünstige Methode zur Reduzierung der möglichen Verwässerung und zur Verbesserung des Produktionsprofils beizutragen, indem neue Bereiche des Erzkörpers wirtschaftlich abgebaut werden konnten.Wie am 13. November 2018 angekündigt, läuft derzeit ein Bohrprogramm, und die laufenden Ergebnisse werden in eine aktualisierte Ressourcenschätzung im dritten Quartal 2019 einbezogen, gefolgt von einer aktualisierten Machbarkeitsstudie.Die Machbarkeitsstudie enthält eine Zusammenstellung der geologischen, ingenieurtechnischen und hydrologischen Arbeiten der Vorbesitzer zwischen 1997 und 2017 sowie der Arbeiten von Bluestone. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie umfassen die vorhandene Infrastruktur, darunter 3,2 Kilometer unterirdischer Bebauungsrückgang, voll funktionsfähige Wasseraufbereitungsanlagen, Wartungswerkstätten, Lager- und Büroeinrichtungen sowie insgesamt 580 Löcher und über 128.000 Bohrmeter.Bluestone beauftragte ein Konsortium unabhängiger Berater unter der Leitung von JDS Energy & Mining Inc., einem internationalen Ingenieurbüro mit umfangreicher Erfahrung sowohl im Bau als auch im Betrieb von Bergbauprojekten. Die Machbarkeitsstudie wurde von weiteren führenden Beratern mit Expertise in verschiedenen Bereichen unterstützt, darunter: Capuano Engineering, Hatch Ltd., Kirkham Geosystems Ltd. und Stantec Inc.Ein unabhängiger Technischer Beratungsausschuss ("TAC") wurde eingerichtet, der als Peer Review über die wichtigsten technischen Aspekte der Machbarkeitsstudie fungiert. Die TAC ist eine Gruppe von international anerkannten technischen Experten, die sich während der gesamten Machbarkeitsstudie mit dem Management und den Leitern des Ingenieurbereichs beschäftigt haben. Unter dem Vorsitz von Alf Hills sind die zusätzlichen TAC-Mitglieder Scott Donald (Wasserwirtschaft, Hydrogeologie und Grundwassermodellierung), Allan Moss (Bergbau und Geotechnik), Roger Nendick (Verarbeitung und Infrastruktur), Robert Sim (Ressourcenschätzung) und Dr. Ward Wilson (Wasser- und Haldenmanagement).*alle bei der Aufrechterhaltung der Barkosten (Nettoguthaben) = (Betriebskosten + Offsite-Kosten + Lizenzgebühren + Stütz- und Schließungskapital - Wert der zahlbaren Silberunzen) / zahlbaren GoldunzenDie PEA vom Februar 2017 präsentierte zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Szenario mit den Informationen der Vorbesitzer. Seit der Übernahme des Projekts durch Bluestone ist eine umfassende Überprüfung der Geologie und der strukturellen Kontrollen der Lagerstätte abgeschlossen und bildete die Grundlage für die neue Ressourcenschätzung (siehe Pressemitteilung vom 11. September 2018). Dies beinhaltete ein Infill-Bohrprogramm, das im Rahmen der Aktualisierung der Ressourcenschätzung durchgeführt wurde, und war erfolgreich bei der Verfeinerung des Ressourcenmodells, wodurch das Verständnis der Lagerstätte bestätigt wurde. Entwässerung, Belüftung und Kühlung sind wichtige Aspekte der Minenplanung im Projekt und wurden mit der Feasibility Study detailliert untersucht. Es wurde ein vollständig kalibriertes numerisches Grundwassermodell entwickelt, das eine umfassende Bewertung des hydrogeologischen Regimes und die Optimierung der untertägigen Entwässerungsanforderungen sowie die Entwicklung eines standortweiten Wasserhaushalts ermöglicht. Vorläufer aus bestehenden Mining-Betrieben, die ähnliche untertägige Minenumgebungen verwalten und kontrollieren, wurden mit denen verglichen und haben die Annahmen und den Ansatz von Bluestone bestätigt.- Die Gesamtunzen in der mineralischen Ressource bleiben praktisch unverändert, jedoch etwas weniger Unzen, die mit dem verfeinerten Ressourcenmodell in den Minenplan umgewandelt wurden. Ein Infill-Bohrprogramm zur Umwandlung abgeleiteter Ressourcen in gemessene und angezeigte Ressourcen wird derzeit durchgeführt.- Die Betriebskosten wurden durch eine Verschiebung der Aufteilung der Bergbaumethoden aufgrund des neuen Bergbauplans beeinflusst, was zu einer Erhöhung der Menge des Cut-and-Fill-Mining führte.- Mit einem besseren Verständnis der Grundwasserverhältnisse stiegen die Betriebskosten, um sicherzustellen, dass die Entwässerung der Mine parallel zum Minenplan vollständig und ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte. Darüber hinaus wurde eine verbesserte Belüftung integriert, um sicherzustellen, dass die Luftqualität und die Temperatur unter Tage konstant gehalten werden.- Zusätzliche Vorproduktions- und nachhaltige Kapitalanforderungen sind auch für die Entwässerungsinfrastruktur erforderlich.Das Projekt ist eine klassische, mit heißen Quellen verbundene, sulfidationsarme epithermale Gold-Silber-Lagerstätte, die ein System von mäßig bis steil eintauchenden Quarzadularia-Calcit-Adern umfasst. Die Mineralressourcenschätzung hat eine Grundfläche von 800 x 400 Metern zwischen 525 Metern und 200 Metern über dem Meeresspiegel. Der Großteil der hochwertigen Venen tritt als zwei nach oben gerichtete Venenarrays (Nord- und Südzone) auf, die in der Tiefe in Master-Feeder-Adern zusammenlaufen, die eine positive Blütenstruktur zu definieren scheinen. Die meisten Adern befinden sich in einer sanft eintauchenden Folge von Schluffsteinen, Kalksteinen, Konglomeraten und andesitischen Tuffsteinen (Mita Unit), die von etwa 100 Metern verkieselter Konglomerate und Sinterbetten (Salinas Unit) überlagert werden, die eine nicht erodierte Paläosoberfläche darstellen, die den tief gelegenen Hügel des Projekts bildet. Die Salinas-Gesteine beherbergen eine tafelförmige Zone mit minderwertig verteilten Gold- und Silbermineralisierungen.Die aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen ist das Ergebnis von 128.220 Metern Bohrungen auf dem Projekt (580 Bohrungen) durch frühere Betreiber und Bluestone, einschließlich 104 Bohrungen (18.033 Meter) aus dem Untergrund. Die Mineralressourcenschätzung basiert auf einem neuen und robusten geologischen und strukturellen Modell, das von einer über 3 Kilometer langen unterirdischen Infrastruktur unterstützt wird.Die Schätzung der Mineralressourcen wurde in einer Pressemitteilung vom 11. September 2018 veröffentlicht.