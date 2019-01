Gold-Szenario bullisch vor FOMC-Treffen

Das technische Chartmuster für Gold bleibt weiterhin konstruktiv, solange der Markt über einem Tief von 1.277 Dollar je Unze verbleibt, erklärte Lukman Otunuga, Analyst bei FXTM."Aufgrund Unsicherheit bezüglich des Brexits, den Entwicklungen der Handelsgespräche zwischen USA und China sowie Ängste um das Weltwirtschaftswachstum, die die Risikobereitschaft schrumpfen lassen, ist es wahrscheinlich, dass Gold vor dem Treffen des Offenmarktausschusses an Glanz behält", erklärte er laut Scrap Register "Wenn wir uns nur auf das technische Bild fokussieren, dann nähert sich Gold kurzfristig 1.308 Dollar je Unze und mittelfristig 1.324 Dollar je Unze", fuhr er fort. Dieses bullische Szenario wird anhalten, solange der Preis über dem Tief von 1.277 Dollar verbleibt.Der aktivste Februar-Goldkontrakt der COMEX-Abteilung an der New York Mercantile Exchange stieg um weitere 5,80 Dollar und verblieb am Dienstag auf 1.308,90 Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de