US-Silberproduktion im Sept. & Okt. 2018

Das Institut US Geological Survey ( USGS ) meldete kürzlich die Produktionszahlen der Silberminen in den USA für den Monat September und Oktober 2018.Den Angaben zufolge wurden im neunten Monat 78.000 kg Silber ausgestoßen. Damit wurde ein leichter Rückgang im Vergleich zum Vormonat verzeichnet, jedoch ein Zuwachs von 5% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Die durchschnittliche tägliche Fördermenge betrug im September 2018 2.600 kg, eine leichte Steigerung verglichen mit 2.560 kg im August und 5% mehr als 2.480 kg im September 2017.Der von Engelhard Industries berechnete Silberpreis betrug im neunten Monat des Jahres im Schnitt 14,25 US-Dollar je Feinunze und ist damit im Vergleich zum August um 5% gefallen. Damit ist es der dritte Monat mit sinkenden Silberpreisen in Folge.Im Oktober 2018 produzierten US-Minen 80.900 kg Silber. Die durchschnittliche Produktionsmenge belief sich auf 2.610 kg täglich, ein leichter Anstieg zum Vormonat, jedoch etwas weniger als 2.660 kg im Oktober 2017.Im zehnten Monat des Jahres lag der von Engelhard Industries berechnete Silberpreis im Schnitt bei 14,63 US-Dollar je Feinunze, 3% höher als im September 2018.© Redaktion GoldSeiten.de