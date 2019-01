Reuters: Palladiumrally wird 2020 ins Stocken geraten

Laut einer Umfrage von Reuters , die bezüglich der Preisentwicklung von Palladium in diesem Jahr durchgeführt wurde, soll das Metall 2019 einen durchschnittlichen Preis von 1.200 Dollar je Unze erreichen, bevor es 2020 wieder fällt. "Das Angebotsdefizit wird bestehen bleiben, wie auch die hohen Preise", meinte Analyst von LBBW, Frank Schallenberger.Doch obgleich die Rally nicht zusammenbrechen wird, so wird sie ins Stocken geraten, zeigt die Umfrage von 29 Analysten und Tradern, die diesen Monat durchgeführt wurde. Prognostiziert wurden durchschnittliche Preis von 1.200 Dollar je Unze in diesem und 1.150 Dollar je Unze im nächsten Jahr.Das bedeutet, dass Palladium hinter Gold zurückfallen wird, das laut einer weiteren Umfrage von Reuters in diesem Jahr durchschnittliche 1.305 Dollar je Unze und 2020 durchschnittliche 1.350 Dollar erreichen soll.Schwäche des Automobilmarktes, an dem sowohl Palladium als auch Platin verwendet werden, könnte die Rally ins Stocken bringen, so Suki Cooper von Standard Chartered. Vor allem, wenn es die Spekulanten - die dabei halfen, die Preise höher zu drücken - dazu bringt, ihre Positionen zu verkaufen.© Redaktion GoldSeiten.de