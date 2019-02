Minaurum Gold Inc.: Kleine Akquisition

Minaurum hat eine kostengünstige Akquisition in Mexiko getätigt ( Link ). Das Management hat diese aber nicht an die große Glocke gehängt (kein eigenes News-Release), da dieser Zukauf eher strategischer Natur war und das Unternehmen ein Schnäppchen machen konnte. Minaurum Gold Inc. hat sich 80% am East Taviche Silber- und Goldprojekt von Aura Resources (TSX: AUU) gekauft und hierfür lediglich 100.000 Aktien bezahlt und 80.000 USD für die bezahlten Projektgebühren in 2018. Die restlichen 20% kann Minaurum gegen eine Zahlung von einer Million CAD kaufen.Das sind die kleinen aber feinen Chancen, die man als kapitalstarker Explorer wie Minaurum nutzen sollte. Das East Taviche Projekt liegt in einem historischen Minentrend in Oaxaca. Der Vorbesitzer war stets mit relativ wenig Cash ausgestattet und hat das Gebiet laut meinen Infos nie tiefer als 300 Meter gebohrt. Es wurde eine erste "inferred Ressource" mit 3,3 Millionen Unzen Silber (durchschnittlich 119 g/t) und 54.000 Unzen Gold (durchschnittlich 0,54 g/t) erstellt.Einige gute Treffer hatte Aura auf dem Gebiet wie z.B. 12,1 Meter mit 533 g/t Silber-Äquivalent oder 36,6 Meter mit 303 g/t Silber-Äquivalent:Das Gebiet liegt im gleichen Distrikt wie die San Jose Mine von Fortuna Silver (TSX: FVI). Minaurum hat die Situation für sich nutzen können und das Gebiet kostengünstig erworben. Was man hat, das hat man!Ansonsten laufen die Bohrungen auf dem Hauptprojekt Alamos weiter und das Unternehmen ist mit zwei Bohrgeräten aktiv. Ich denke in den kommenden Wochen sollten wir wieder einmal ein Update zum Stand der Dinge erhalten.In gut vier Wochen beginnt die PDAC, da wären Neuigkeiten ein guter Aufhänger!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.