Gold reagiert positiv auf Powells Kommentare

Der Goldpreis befindet sich nahe frischer Achtmonatshochs, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell signalisierte, dass er es nicht eilig habe, die Zinsen in naher Zukunft zu erhöhen, so berichtet Kitco News . Derzeit, so kommentierte er, befinde sich die Wirtschaft in einer guten Position, auch wenn das Wachstum in diesem Jahr schwächer sei als 2018.Powell unterstrich wirtschaftliche Risiken weltweit und meinte, dass schwächeres Wirtschaftswachstum in China und Europa wichtige Konsequenzen für die US-Wirtschaft mit sich bringen würde. Die Fed hatte diesmal beschlossen, die Zinsen unverändert zwischen 2,25% und 2,50% zu belassen und kommentierte, dass sie "geduldig" bleiben werde, was die zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik angehe.Die größte Goldpreisentwicklung zeigte sich, nachdem Powell über die Bilanzreduzierung der Zentralbank gesprochen hatte. Diese befände sich laut dem Vorsitzenden "auf Autopilot." Doch dieses Programm soll eher früher als später beendet werden. "Die Fed wird das Programm zur Reduzierung der Bilanz nicht als aktives geldpolitisches Instrument verwenden, doch trotzdem Anpassungen vornehmen, wenn das verlangt wird", so der Vorsitzende der Fed.© Redaktion GoldSeiten.de