Standard Chartered: 2019 könnte das Jahr für Gold sein

"Das könnte ein gutes Jahr für Gold sein", so Suki Cooper von Standard Chartered. Die sich verändernde Nachfragedynamik und die Suche nach Zuflucht von beunruhigten Investoren hat die Aussichten für Gold verändert. Das Metall könnte sich 2019 deutlich besser entwickeln, so berichtet CNBC Einige Experten erwarten, dass das gelbe Edelmetall eine Pause einlegen und kurzfristig zurückgehen wird, doch im späteren Verlauf des Jahres wieder anziehen und auf 1.400 Dollar je Unze steigen soll. "In den kommenden Monaten erwarten wir einen Rückzug", so Cooper."Wir halten es für wahrscheinlicher, dass der Preis [in der zweiten Hälfte des Jahres] eine nachhaltige Aufwärtsbewegung zeigen wird. Wir erwarten einen Preis von 1.300 Dollar, könnten jedoch eine Korrektur beobachten."Cooper erwartet einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.305 Dollar je Unze für 2019, doch im vierten Quartal des Jahres solle sich Gold stabil über 1.300 Dollar halten.© Redaktion GoldSeiten.de