Röntgensicht

Innovationen in der Behandlung von Gefäßnervenerkrankungen machen sich Platins Röntgenopazität - klare Sichtbarkeit auf Röntgenaufnahmen - zunutze, so ein Bericht des World Platinum Investment Councils Die chemischen, physischen und mechanischen Eigenschaften von Platin eignen es für eine Bandbreite von Anwendungsbereichen in der Medizin. Aufgrund seiner Reinheit zum Beispiel können allergische Reaktionen bei Menschen beinahe komplett ausgeschlossen werden.Eine Eigenschaft, die Ärzte besonders schätzen, ist seine Röntenopazität. Platin hat die höchste Atomzahl aller in der Medizin verwendeten Metalle. Deswegen und auch aufgrund seiner hohen Dichte, lässt es keine Röntgenstrahlen hindurch und ist somit besonders gut auf Röntgenbildern zu erkennen.Dieser Vorteil wird in der Behandlung von Patienten mit Gefäßerkrankungen, z. B. bei Schlaganfällen oder Aneurysmen, eingesetzt. Sie werden behandelt, indem man ein oder mehrere Blutgerinnsel aus der betroffenen Körperstelle entfernt.Perflow Medical, ein Unternehmen für Medizintechnik, fügte seinem Gerät zur Entfernung von Blutgerinnseln einen Draht aus geflochtenen Platin hinzu. Der Zusatz von Platin verbessert die mechanische Festigkeit und erhöht die Sichtbarkeit beim Röntgen, was Ärzten bessere Möglichkeiten der Beobachtung und Überwachung bei Eingriffen bietet.Im Jahr 2017 wurden in der Medizin 235.000 Unzen Platin verwendet. Da die Weltbevölkerung wächst und die Menschen immer älter werden, ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach medizinischen Produkten und Dienstleistungen steigen wird. Dies würde in einer gestiegenen Platinnachfrage aus der Medizin resultieren.© Redaktion GoldSeiten.de