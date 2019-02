Mikanikrezai: Neue Käufe treiben Silber voran

Die kürzliche Silberrally wird mit "einer Welle neuer Käufer" fortgesetzt werden, berichtet Kitco News . Dabei werden die Preise in der ersten Hälfte des Jahres nach oben gedrückt würden, so Boris Mikanikrezai von Metal Bulletin. Silber kann sich sehr sporadisch verhalten und extreme Preisbewegungen hinlegen, fügte er hinzu.Die Dinge scheinen gut für Silber zu stehen und es sei wahrscheinlich, dass die aktuelle Rally anhalten wird, meinte der Analyst. Die mildere Stimmung der Federal Reserve spiele eine große Rolle bei Mikanikrezais bullischem Ausblick. "Die kürzliche Rally der Silberspotpreise scheint durch erneuerte Spekulantenkäufe angetrieben zu werden", erklärte er."Der makroökonomische Hintergrund für Silber ist, dank einer geduldigen, flexiblen Fed, sehr konstruktiv. Ich denke, dass sich die Stärke in Silber kurzfristig fortsetzen wird." In Zukunft erwartet er jedoch zunehmenden Abwärtsdruck auf den US-Dollar und die US-Realzinsen, während der Markt die milde Haltung der Fed zu verdauen hat. Das sollte die Silberspotpreise noch höher drücken.© Redaktion GoldSeiten.de