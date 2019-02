US-Staatsanleihen im Nov. 2018: Japan erhöht Bestände

Das US-Finanzministerium veröffentlichte diese Woche die offiziellen Zahlen zu den Beständen der US-amerikanischen Staatsanleihen im November 2018. Laut diesen Angaben sind, wie schon in den Vormonaten, China und Japan die beiden größten Auslandsgläubiger der USA.Der größte Gläubiger China verringerte im elften Monat seine Anleihen um 17,5 Mrd. Dollar von 1.138,9 Mrd. Dollar auf 1.121,4 Mrd. Dollar. Damit ist es der sechste Monat in Folge, in dem China seinen Anteil an US-Anleihen reduziert, bleibt jedoch weiterhin größter Auslandsgläubiger der USA.Der zweitgrößte Gläubiger der USA, Japan, erhöhte seine US-Staatsanleihen per 30. November 2018 auf 1.036,6 Mrd. Dollar, 18,1 Mrd. Dollar mehr als 1.018,5 Mrd. Dollar im Vormonatszeitraum.Der drittgrößte Auslandsgläubiger Brasilien reduzierte seine Anleihen auf 311,4 Mrd. Dollar, 2,5 Mrd. Dollar weniger als 313,9 Mrd. Dollar per Ende Oktober. Auch Irland reduzierte seine US-Staatsanleihen um 7,7 Mrd. Dollar von 313,9 Mrd. Dollar im Oktober auf 279,6 Mrd. Dollar bis Ende November 2018.Die Gesamtsumme der Auslandsverschuldung der USA belief sich per 30. November 2018 auf 6.204,1 Mrd. Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de