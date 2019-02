Platin - Schleppende Erholung

Im November scheiterte die Erholung bei Platin an der bei 877 USD liegenden Hürde, was einen starken Rücklauf nach sich zog. Der mit dem Tief bei 777 USD ausgebildete Aufwärtstrend konnte dann mehrfach gehalten werden. Über die Hürde bei 827 USD ging es jedoch nicht nachhaltig hinaus, sodass zuletzt ein weiterer Rücklauf auf den Aufwärtstrend erfolgte.Es bietet sich bei Platin die Chance, die Hürde bei 827 USD jetzt nachhaltig zu durchbrechen. Sollte es über die 830 USD hinausgehen, dürfte sich der Weg nach oben weiter öffnen, was Kursgewinne bis 855 USD nach sich ziehen könnte. Auch die bei 877 USD liegende Hürde wäre in diesem Fall wieder erreichbar. Ausgehend von 827 USD ist aber ein weiterer Rücklauf zum Aufwärtstrend bei 790 USD nicht auszuschließen.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG