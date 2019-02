Stimmungen in globaler Wirtschaft mehrheitlich eingetrübt

Der Euro eröffnet heute gegenüber dem USD bei 1.1439 (07:41 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1.1435 im US-Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 108.87. In der Folge notiert EUR-JPY bei 124.55. EUR-CHF oszilliert bei 1.1385.Das Stimmungsbild ist in der globalen Wirtschaft übergehend eingetrübt. Diese Entwicklung der Beurteilungen ist maßgeblich Folge der exogenen Belastungen durch die US-Handels- und Geopolitik neben dem Dauerbrenner "Brexit".Die entscheidende Frage ist, ob die exogenen Belastungen am Ende Einfluss auf die endogene unterliegende Stärke der Weltwirtschaft habenwerden?Diesbezüglich sind die Einlassungen von Bundesbankpräsident Weidmann hilfreich. Die Schwächephase der deutschen Wirtschaft wird aus Sicht von Bundesbank-Präsident Weidmann unter Umständen länger anhalten als bislang gedacht. Entgegen der Prognose der Bundesbank vom Dezember könne sich die Wachstumsdelle bis in das laufende Jahr erstrecken.Aus aktueller Sicht werde 2019 das Wachstum vermutlich deutlich unterhalb von 1,5% liegen. Im Dezember unterstellte die Bundesbank 1,6%. Einen Grund für Schwarzmalerei gebe es nicht. Weder wird ein Konjunktureinbruch noch eine längere Phase rückläufiger Wirtschaftsaktivität erwartet. Das Wachstum in Deutschland fuße auf einem starken Fundament, definiert durch günstige Finanzierungsbedingungen, zunehmende Beschäftigung und steigende Löhne.Dem stimmen wir zu. Mehr noch bietet sich im Handelsstreit, der makroökonomisch relevanter ist als Brexit "hard or soft". Grund für Zuversicht. Trump sagte bei dem Treffen mit Vize-Ministerpräsident Liu, dass die beiden Länder "den größten Deal aller Zeiten" erreichen könnten. Laut Xinhua werden Finanzminister Mnuchin und der Handelsbeauftragte Lighthizer im Februar zu weiteren Verhandlungen nach Peking reisen.Laut dem Guardian (Quelle Institute of Directors, IoD, Umfrage unter 1.200 Mitgliedern) planen 29% der Unternehmen in der Gruppe kleinerer Unternehmen eine Verlagerung zumindest in Teilen nach Kontinentaleuropa. 10% der Unternehmen ist bereits diesbezüglich aktiv geworden oder ist im Prozess der Verlagerung.Kontinentaleuropa freut sich auf diesen Aufbau des Kapitalstocks von jenseits des Kanals, der Grundlage für Prosperität und gesellschaftspolitische Stabilität ist. Je härter der Brexit ausfällt (kurzfristig aber höhere Transaktionskosten), desto mehr und schneller und auch größer wird dieser Prozess ausfallen. Erkennen wir die makroökonomischen Chancen des Brexits für uns und akzeptierenwir den unerschütterlichen Unmut gegenüber der EU seitens des UK.Zusammenfassend ergibt sich ein Szenario, das den Euro gegenüber dem USD favorisiert. Ein Unterschreiten der Unterstützungszone bei 1.1250 80 neutralisiert diese Bewertung.Viel Erfolg!© Folker HellmeyerChefanalyst der Solvecon Invest GmbH Hinweis: Der Forex-Report ist eine unverbindliche Marketingmitteilung der SOLVECON INVEST GMBH, die sich ausschließlich an in Deutschland ansässige Empfänger richtet. Er stellt weder eine konkrete Anlageempfehlung dar noch kommt durch seine Ausgabe oder Entgegennahme ein Auskunfts- oder Beratungsvertrag gleich welcher Art zwischen der SOLVECON INVEST GMBH und dem jeweiligen Empfänger zustande.Die im Forex-Report wiedergegebenen Informationen stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wir jedoch keine Gewähr oder Haftung übernehmen können. Soweit auf Basis solcher Informationen im Forex-Report Einschätzungen, Statements, Meinungen oder Prognosen abgegeben werden, handelt es sich jeweils lediglich um die persönliche und unverbindliche Auffassung der Verfasser des Forex-Reports, die in dem Forex-Report als Ansprechpartner benannt werden.Die im Forex-Report genannten Kennzahlen und Entwicklungen der Vergangenheit sind keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen, sodass sich insbesondere darauf gestützte Prognosen im Nachhinein als unzutreffend erweisen können. Der Forex-Report kann zudem naturgemäß die individuellen Anlagemöglichkeiten, -strategien und -ziele seiner Empfänger nicht berücksichtigen und enthält dementsprechend keine Aussagen darüber, wie sein Inhalt in Bezug auf die persönliche Situation des jeweiligen Empfängers zu würdigen ist. Soweit im Forex-Report Angaben zu oder in Fremdwährungen gemacht werden, ist bei der Würdigung solcher Angaben durch den Empfänger zudem stets auch das Wechselkursrisiko zu beachten.