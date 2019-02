Umsatzzahlen des "American Gold Eagle" im Januar 2019

Vor Kurzem meldete die Prägestätte U.S. Mint die neuesten Verkaufszahlen der weltweit berühmten Anlagemünze Amerian Gold Eagle für den Januar 2019. Laut diesen Angaben sind die Umsatzzahlen in diesem Zeitraum im Vergleich zum Vormonatszeitraum stark angestiegen.So hat die US-amerikanische Prägestätte im Dezember insgesamt nur 3.000 Unzen der Goldmünzen verkauft. Im Januar waren es hingegen insgesamt 65.500 Unzen Gold, eine Zunahme von über 2.083%.Im Januar wurden 44.500 Münzen zu je 1 Unze verkauft, 41.500 Münzen mehr als im Vormonatszeitraum. Des weiteren wurden 15.000 Münzen zu ½ Unzen, 20.000 Münzen zu ¼ Unzen und 85.000 Münzen zu 1/10 Unzen in diesem Zeitraum verkauft.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurde eine leichte Zunahme des Gesamtgewichtes der verkauften Münzen von 7.000 Unzen verzeichnet: Im Januar 2018 wurden Münzen mit einem Umfang von 58.500 Unzen verkauft.© Redaktion GoldSeiten.de