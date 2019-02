Reserven Russlands in der 4. KW 2019

Vor kurzem veröffentlichte die Zentralbank Russlands die neusten Daten zu ihren Gold- und Devisenreserven in US-Dollar. Somit geht aus den Daten per 25. Januar 2019 hervor, dass sich die russischen Reserven in der 4. Kalenderwoche auf insgesamt 469,8 Milliarden US-Dollar beliefen.Dies stellt verglichen zur vorherigen Woche eine Zunahme von 0,2 Milliarden US-Dollar dar, nachdem die Zentralbank der russischen Föderation ihre Reserven zuvor reduziert hatte.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de