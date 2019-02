Bestellung eines Branchenexperten in das Board von Infinity Lithium Corp. Ltd.

- Infinity verstärkt sein Board durch die Bestellung des europäischen Lithiumexperten Vincent Ledoux-Pedailles- Mit dem im Lithiummarkt bestens bewanderten europäischen Manager wird Europa noch mehr in den Fokus gerückt16. Januar 2019 - Infinity Lithium Corp. Ltd. (Infinity oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn Vincent Ledoux-Pedailles in das Board von Infinity bekannt zu geben. Mit der Bestellung werden neuerlich die Anforderungen des Unternehmens und der Hauptfokus von Infinity im Hinblick auf den Ausbau des Lithiumprojekts San Jose (San Jose) zum Ausdruck gebracht.Herr Ledoux-Pedailles ist schon sein 2011 in der Lithiumbranche tätig und begann seine Karriere bei Talison Lithium Ltd. in Australien. Bei der Firma Roskill, einem international tätigen Forschungs- und Beratungsspezialisten für Metalle und Mineralstoffe, war er in diversen Funktionen mit der Sondierung verschiedener Metall- und Industriemetallmärkte betraut.Vincent leitete außerdem das Forschungsteam für Lithium und Batteriewerkstoffe bei dem in London ansässigen und international tätigen Daten- und Informationsdienstleistungskonzern IHS Markit (IHS), wo er sich zunächst auf grundlegende chemische Rohstoffe konzentrierte und für die Leitung des EMEA Chlor-Alkali-Teams verantwortlich zeichnete. Nachdem Vincent bereits Erfahrungen in der gesamten Versorgungskette der Branche - von der Extraktion der Rohstoffe über deren Umwandlung zu Chemikalien und Batteriewerkstoffen für Kathoden bis hin zum Einsatz in Elektrofahrzeugen, Energiespeichersystemen und tragbaren Elektronikgeräten der Endverbraucher - sammeln konnte, verfügt er über ein umfangreiches Branchen-Knowhow und profunde Einblicke in den Markt für hochspezialisierte Lithiumchemikalien.Ryan Parkin, Geschäftsführer von Infinity, meint: Infinity ist mit den Ergebnissen der Rahmenstudie zu Lithiumhydroxid äußerst zufrieden und freut sich außerordentlich über die Aufnahme von Vincent als Board-Mitglied. Vincents profundes Branchenfachwissen und seine starke Vernetzung in ganz Europa sind ein weiteres Indiz dafür, dass Infinity seinen Schwerpunkt darauf legt, in Zusammenarbeit mit potenziellen strategischen Technologie- und Abnahmepartnern das Lithiumprojekt San Jose im zweitgrößten Elektrofahrzeugmarkt der Welt weiter auszubauen. Vincents Branchenerfahrung und Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Industriechemikalien im Allgemeinen werden, wenn man die Qualität von Abnahmevereinbarungen in einem hoch spezialisierten Marktsegment berücksichtigt, eine enorme Wertschöpfung nach sich ziehen. In Anbetracht seiner großartigen Referenzen im Lithiummarkt, seiner ausgeprägten Führungsqualitäten und seines Teamgeists heißen wir Vincent in unserem Board herzlich willkommen. Er wird Infinity auf seinem Wachstumskurs und beim Ausbau seines strategisch bedeutenden Lithiumprojekts San Jose maßgeblich unterstützen.Die rasche Entwicklung auf dem Gebiet der Kathodentechnologien und im Markt für Lithiumchemikalien hat dazu geführt, dass Geschäftschancen im Hinblick auf Lithiumhydroxid und insbesondere auf die Verfügbarkeit von Produkten aus nicht chinesischen Verarbeitungsbetrieben vermehrt ins Blickfeld rücken. Die Nähe des Projekts San Jose zu den wachstumsstarken Märkten Europas ist für europäische Kathodenhersteller und Lithiumionenbatterieproduzenten von enormem strategischen Wert, zumal sich Europa verstärkt dafür einsetzt, eine entsprechende Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den voraussichtlich zweitgrößten Elektrofahrzeugmarkt damit zu unterstützen. Die Bestellung von Vincent in das Board von Infinity untermauert den Schwerpunkt des Unternehmens auf europäische Entwicklungen, vor allem angesichts seiner letzten Funktion als Leiter der strategischen Unternehmensplanung in Europa.Herr Ledoux-Pedailles war bereits im letzten Quartal des Jahres 2018 in der Position des Vice President of European Corporate Strategy und Business Development für Infinity tätig. Er ist regelmäßig als Referent bei verschiedenen Branchenveranstaltungen weltweit im Einsatz und hält Vorträge auf Konferenzen mit Chemie-, Bergbau- und Energiebezug. So wird er unter anderem auch auf der Advanced Automotive Battery Conference (AABC) am 29. Januar 2019, die unter dem Motto Global Battery Raw Materials Symposium Balancing Supply, Demand & Costs for Battery Component Materials abgehalten wird, als Redner auftreten. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!