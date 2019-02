Umfrage - Main & Wall Street erwarten lebhaften Goldpreis

Auch in der letzten Woche veröffentlichte das Nachrichtenportal Kitco News die neuste Umfrage zu den erwarteten Entwicklungen des Goldpreises. Dabei prognostizieren sowohl Main als auch Wall Street, dass das Metall in dieser Woche steigen wird. Grund dafür sei die mildere Haltung der Federal Reserve, die dazu tendiere den US-Dollar zu untergraben und Gold zu unterstützen.Diesmal nahmen insgesamt 16 Marktexperten an der Umfrage teil, von denen 10 (63%) dafür stimmten, dass uns höhere Preise erwarten würden. Zwei (13%) der Teilnehmer erwarten einen niedrigeren Preise und Vier (25%) von ihnen Seitwärtsbewegungen.Des Weiteren stimmten noch 561 Kitco-Leser ab. Insgesamt 357 (64%) prognostizierten einen Goldpreisanstieg; weitere 135 (24%) erwarten einen Preisrückgang. Die verbleibenden 69 (12%) sehen zukünftig Seitwärtsentwicklungen.© Redaktion GoldSeiten.de