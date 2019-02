TD Securities: Gold braucht weiteren Impuls

Die Entscheidung, die während des letzten FOMC-Treffens getroffen wurde, unterstützte den Goldpreis, so berichtet Scrap Register . Doch TD Securities ist der Ansicht, dass ein weiterer Impuls benötigt werden könnte, damit der Markt auf die 1.360 Dollar je Unze klettern kann.Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, überraschte den Markt mit seiner relativ milden Haltung, mit der er signalisierte, dass das Argument für weitere zeitnahe Zinserhöhungen an Stärke verloren hat. Des Weiteren solle die Normalisierung der Bilanz schneller stattfinden als angedacht.TD Securities erwartet ein Ende der Bilanzreduzierung im Juni dieses Jahres und nur eine weitere Zinserhöhung 2019. Dies biete Gold stabile Unterstützung im niedrigen 1.300-Dollar-Bereich. Das Unternehmen ist jedoch der Meinung, dass weitere Schwäche der Aktienmärkte, der US-amerikanischen Wirtschaftsdaten sowie des US-Dollar benötigt werden, um einen echten Breakout in Richtung der 1.360 Dollar je Unze herbeizuführen.© Redaktion GoldSeiten.de