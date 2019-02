Jadar Lithium Ltd.: Abschluss der Übernahme österreichischer Lithium-Explorations-Assets

Beschreibung Aktien Optionen

- Jadar hat die Übernahme der österreichischen Lithium-Explorationskonzessionen durch seine 80%ige Tochtergesellschaft Jadar Lithium GmbH abgeschlossen.- Zwei Explorationsgebiete mit 99 Lizenzen, sogenannten Freischürfen, in Österreich, einem bergbaufreundlichen Rechtsraum in der EU.- Die Lizenzen umgeben die Lithiumlagerstätte Wolfsberg von European Lithium Ltd. - Attraktive Explorationsaktiva, die die bestehenden europäischen Projekte ergänzen.- Strategische Lage für europäische Hersteller, die Lithium verwenden.4. Februar 2019 - Jadar Lithium Ltd. (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, den Abschluss der Übernahme von 80% der österreichischen Explorationskonzessionen von Exchange Minerals Limited bekannt zu geben. Für die verbleibenden 20% (Übernahme) wurde dem Unternehmen das Vorkaufsrecht eingeräumt.Jadar hat eine 80%ige österreichische Tochtergesellschaft (Tochtergesellschaft Jadar Lithium GmbH) gegründet, die die österreichischen Explorationskonzessionen hält.Gemäß den Übernahmebedingungen wird Herr Steven Dellidis in den Vorstand von Jadar Lithium Ltd. berufen. Herr Dellidis ist seit über 20 Jahren im Bereich Projektmanagement und strategische Investitionen tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Leitung einer Reihe von börsennotierten Unternehmen und hat bei der ersten Übernahme wichtiger Vermögenswerte, die das Unternehmensprofil stärken, mitgewirkt. Herr Dellidis verfügt über einen breiten Erfahrungsschatz in der Durchführung von Projekten vom Anfang bis zum Ende und ist ein sehr praxisorientierter Mensch, der in der Überwachung der frühen Stufen des Projektmanagements tätig ist.Herr Dellidis leitet derzeit eine Vielzahl von Unternehmen in einer Reihe von Branchen, vom Maschinenbau bis zum Erdbau, mit Kenntnis in der Errichtung von Baustellen und den Bau von Außenlagern, einschließlich der Auswirkungen von Umweltstudien auf Arbeits- und Einrichtungsbereiche. Seine Fähigkeiten werden die Talente und die Vielfalt des Vorstands stärken.Das Unternehmen wird heute wie folgt Wertpapiere als Gegenleistung für die Übernahme ausgeben:(i) Optionen, die am oder vor Ablauf des 31. Juli 2020 zu einem Preis von AU$ 0,03 pro Option ausübbar sind.Die Aktionäre stimmten der Ausgabe der Wertpapiere auf der ordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 23. November 2018 zu.Die österreichischen Lithium-Explorationslizenzen befinden sich in Kärnten, etwa 270 km südlich von Wien (Österreich) und 20 km östlich von Wolfsberg, einer Industriestadt mit etablierter Infrastruktur wie etwa einer Anbindung an das europäische Autobahn- und Eisenbahnnetz. Das Gebiet ist bereits Standort etablierter Bergbauaktivitäten. Der Hauptwirtschaftszweig in der Region ist die Forstwirtschaft, wobei in der Nähe eine Zellstoff- und Papierfabrik in Betrieb ist.Das österreichische Lithiumprojekt Explorationslizenzen beinhaltet zwei Explorationsbereiche mit insgesamt 99 Explorationslizenzen, die eine Grundfläche von insgesamt 46,5 km2 umfassen und bis zum 31. Dezember 2020 gültig sind. Die Explorationslizenzen des österreichischen Lithiumprojekts befinden sich in strategischer Lage für europäische Hersteller, die Lithium verwenden.Das österreichische Lithium birgt Potenzial für die Auffindung von Lithium und anderen in Pegmatit gelagerten Mineralen. In den Projektgebieten fanden in jüngster Zeit keine geologischen Explorationen für diese Minerale durch börsennotierte Unternehmen oder Produktionsaktivitäten statt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45786/2019-02-04 JDR_ASX_Austrian Lithium Completion_de_PRCOM.001.pngAbbildung 1; Lageplan mit Projektstandort in ÖsterreichDie österreichischen Lithium-Explorationslizenzen umgeben das Lithium-Tiefbauprojekt Wolfsberg von European Lithium Ltd. (ASX: EUR), das am 3. Juli 2017 eine JORC-konforme Gesamtressource von 10,98 Millionen Tonnen mit 1,00 % Li2O meldete. 37 der Explorationsgenehmigungen (mit einer Gesamtfläche von 7,62 km2) überschneiden sich mit denen von European Lithium Ltd. (siehe Abbildung 2 oben). Die möglichen Ausdehnungen der Lithiumlagerstätte von European Lithium Ltds in nordwestlicher und südöstlicher Richtung sind derzeit nicht bekannt.Luke Martino, Non-Executive ChairmanTel: +61 8 6489 0600E: luke@jadarlithium.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!