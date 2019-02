Perth Mint: Gold- & Silberverkäufe legen wieder zu

Vor kurzem veröffentlichte die australische Prägestätte Perth Mint die neusten Verkaufszahlen für den Januar 2019 auf ihrem Blog . Aus diesen Daten geht hervor, dass man einen Anstieg im Vergleich zum Vormonat, jedoch einen Rückgang verglichen zum Januar des letzten Jahres verzeichnete.Den Zahlen zufolge war die Perth Mint im Januar in der Lage, insgesamt 31.189 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren zu verkaufen. Das stellt eine Zunahme von 6,86% verglichen zum vorherigen Monat, Dezember 2018, dar. Damals hatte man 29.186 Unzen verkaufen können. Im Jahresvergleich ergab sich hingegen ein Rückgang von 16,10%; im Januar 2018 setzte die Münzprägestätte noch 37.174 Unzen Gold ab.Ebenfalls ergab sich ein Plus bei den Silberverkäufen. Das graue Metall konnte in Form von Münzen und Barren zu 828.854 Unzen verkauft werden. Dies stellt eine Steigerung von 31,57% dar, als man im Vormonat nur 692.971 Unzen an den Mann gebracht hatte. Verglichen zum letztjährigen Januar ergab sich jedoch ein deutliches Minus: Damals hatte man 1.067.361 Unzen in Form von Münzen und Barren verkaufen können.© Redaktion GoldSeiten.de