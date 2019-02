Début de la négociation en bourse des actions de Champs D'or En Beauce Inc

Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - le 4 février 2019) - Champs D'or En Beauce Inc. (Beauce Gold Fields) (TSXV: BGF) ("BGF") est heureuse d'informer ses actionnaires que les actions ordinaires de la Société Champs d'Or En Beauce Inc. (la « société » ou « BGFI ») seront inscrites à la négociation à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») à l'ouverture des marchés le lundi 4 février 2019.

M. Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Beauce Gold Fields, a déclaré: «L'inscription des actions de Champs d'Or En Beauce sur la Bourse de croissance TSX donnera une nouvelle visibilité aux projets aurifère de la Beauce, un district minier historique qui détient toujours un important potentiel pour de nouvelles découvertes d'or. La Beauce est le dernier camp minier historique de type placers au Canada qui n'est pas exploré pour son potentiel aurifère dans le rock (« Hard Rock »). Notre projet possède beaucoup de similitudes aux projets aurifères White Gold au Yukon et ceux du district Cariboo en Colombie-Britannique, des anciens camp minier historique de type placers qui ont fait l'objet de programmes d'exploration qui ont permit la délimitation d'importantes découvertes aurifères dans le rock.» M. Levasseur a ensuite déclaré: « Nos plus récent programme d'exploration ont permis de restreint les zones de recherche pour la recherche d'un gisement aurifère de type hard rock sur nos concessions."

Pour plus d'informations sur la nouvelle inscription de Beauce Gold Fields, vous pouvez consulter la demande d'inscription (formulaire 2B) datée du 30 janvier 2019 de la Société, disponible sur SEDAR. De plus vous pouvez aussi consulter la circulaire d'information de la direction de HPQ (HPQ Silicon Resources) datée du 11 juillet 2018, également disponible sur SEDAR.

À propos de Beauce Gold Fields

Les Champs d'Or de la Beauce Inc. ("BGF") est société d'exploration aurifère.

Le projet en Beauce des Champs d'Or de la Beauce comprend une propriété aurifère unique située dans la municipalité de Saint-Simon-les-Mines, en Beauce, dans le sud du Québec. Le projet est composé de 152 claims appartenant à 100% à BGF. Le projet renferme une unité sédimentaire aurifère non consolidée de six kilomètres de long (une saprolite inférieure et une diamictite brune supérieure). L'or dans la saprolite indique que la source d'or est proche et provient possiblement du substratum rocheux, ce qui devrait permettre d'autres découvertes. La propriété a été le site de nombreuses mines d'or historiques actives entre 1860 et 1960.

Une présentation des Champs d'Or de la Beauce est disponible. Elle peut être téléchargé via le lien suivant:

http://beaucegold.com/beta/wp-content/uploads/2018/10/BGF-Presentation-Fr-2018.pdf

Décharge de responsabilité :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les énoncés contenant les mots «pourrait», «plan», «volonté», «estimation», «continuer», «anticiper», «prévoir», «s'attendre» , "Dans le processus" et d'autres expressions similaires qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s'y limiter, nos attentes en ce qui concerne l'acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l'impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d'approbation règlementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l'égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d'autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedar.com. Les résultats réels, les évènements et les performances futurs peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indument à ces énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d'évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

CONTACT :

Patrick Levasseur, président et directeur général : Tél. (514) 262-9239

www.beaucegold.com

