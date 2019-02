Commerzbank: Schlechte Nachrichten für Gold

Gold könnte nun eine Konsolidierungsphase betreten haben, nachdem der Preis Mitte Dezember gestiegen ist, berichtet Scrap Register . Vor allem, da die kürzlich starken US-Wirtschaftsdaten den Appetit nach sogenannten Risikovermögenswerten unterstützen würden, hieß es von der Commerzbank.Diese starken Daten umfassten die monatlichen US-Beschäftigtenzahlen außerhalb des Landwirtschaftssektors sowie die Umfrage des Institute for Supply Management. Das deute auf Aufwärtsentwicklungen des Aktienmarktes hin, fügte die Commerzbank hinzu."Die US-Anleihen sind seit Freitag deutlich gestiegen. All das sind schlechte Nachrichten für Gold, wie man von den Ausflüssen der Gold-ETFs sehen kann, die Freitag verzeichnet wurden", bemerkte die Bank. Die 5,3 Tonnen seien eine deutliche Abnahme gewesen. In den vier vorangehenden Handelstagen hatten die Gold-ETFs noch immer Zuflüsse von 25 Tonnen verzeichnet.© Redaktion GoldSeiten.de