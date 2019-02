CME Group: Handelsvolumen im Januar 2019

Der Börsenbetreiber CME Group veröffentlichte gestern die Entwicklung des Handelsvolumens am Markt für Metallfutures und -optionen im Januar 2019. Den Daten zufolge belief sich die Zahl der durchschnittlich gehandelten Kontrakte per Ende Januar 2019 auf 122 Millionen täglich, 6% weniger als im Vorjahresmonat und 5% mehr als Ende 2018.Am Metallterminmarkt wurden täglich durchschnittlich 564.000 Kontrakte gehandelt, 26% weniger als im Januar 2018. Allerdings geht aus den Angaben hervor, dass das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Edelmetallfutures und -optionen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7% auf 59.000 Kontrakte im Januar 2019 anstieg.Das durchschnittliche Handelsvolumen der Goldoptionen stieg um 8% auf 51.000 Kontrakte am Tag. Der Silberterminmarkt wuchs im Januar 2019 auf durchschnittlich 7.700 Kontrakte täglich, ein Plus von 2%. Auch die Handelsaktivitäten mit Palladiumfutures und -optionen verzeichneten ein Plus von 6% auf durchschnittlich 5.200 Kontrakte am Tag.© Redaktion GoldSeiten.de