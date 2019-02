WGC: Gold als strategischer Vermögenswert

Gold übertraf über die Zeit hinweg alle großen Fiat-Währungen

Vor kurzem veröffentlichte der World Gold Council einen Bericht zur Relevanz des Goldes als strategischer Vermögenswert. Darin wird unter anderem ausgeführt, dass das Metal zunehmend Mainstream wird. Seit 2001, so hieß es, habe sich die Investmentnachfrage nach Gold durchschnittlich um 15% im Jahr erhöht.Vor allem hervorzuheben, ist die Eigenschaft des Metalls als hochqualitative Hartwährung, die alle größeren Währungen als Zahlungsmittel im letzten Jahrhundert ausgestochen hat. Grund dafür sei unter anderem die Tatsache, dass das Goldangebot über die Jahre hinweg relativ stabil blieb; im Gegensatz zu Fiat-Geld, das in beliebigen Mengen gedruckt werden kann.Außerdem fungiert Gold als Diversifikation. Effektive Assets zur Diversifizierung von Portfolios zu finden, kann schwer sein. Während der Finanzkrise 2008 bis 2009 scheiterten Hedgefonds, allgemeine Rohstoffe sowie Immobilie - die lange Zeit zur Diversifikation verwendet wurden - in ihrer eigentlich angedachten Rolle. Gold hingegen tat das nicht.Den vollständigen Bericht finden Sie hier in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de