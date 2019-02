Newmont Mining weder Fisch noch Fleisch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Aktie von Newmont Mining Corp. konnte sich zum Jahresausklang 2018 im Bereich rund um die Marke von 30,00 USD stabilisieren. Nachfolgend höhere Hochs im Bewegungsablauf ließen hierbei bereits wieder eine sichtlich bullische Tendenz erwachsen, welche jedoch im Zuge der Januarschwäche wieder relativiert wurde. Somit richten wir im Nachgang die Augen auf die möglichen Tendenzen.Das Level um 35,00 USD bot, in Verbindung des im Dezember 2018 und Januar 2019 ebenfalls dort verlaufenden gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, eine zähe Widerstandszone. Relativ zügig rauschten die Notierungen daraufhin bis in den Bereich von 31,00 USD hinab, um sich seither wieder zu erholen. Nunmehr steigt allerdings die Spannung. Denn sollte es der Aktie gelingen über den SMA200 (aktuell bei 34,70 USD) anzusteigen, wäre im Kontext einer Attacke auf die Marke von 35,00 USD durchaus auch weiteres Potenzial geboten.Insbesondere oberhalb des Hochs vom 11. Januar bei Kursen über 35,18 USD sollte man weitere Bewegungsschübe in Richtung von 37,50 USD und dem folgend bis zur Zone von rund 38,80 USD erwarten. Demgegenüber wäre es von Nachteil, sofern die Aktie erneut unterhalb von 35,00 USD den Rückwärtsgang einlegen würde. In diesem Fall sollte man auf das Level von 32,00 USD je Anteil achten, da unterhalb dessen durchaus der nächste Abwärtsimpuls warten dürfte.Weitere Verluste bis zum Tief vom 15. Januar bei 30,67 USD und darunter bis zur Unterstützung von 29,55 USD wären in der Konsequenz einzukalkulieren. Ein Tages- und insbesondere Wochenschlusskurs unter 29,25 USD wäre ein klares Fortsetzungssignal im Rahmen einer anhaltenden Korrekturbewegung.Aktuell ist es definitiv spannend für alle Bullen. Sollte es der Aktie gelingen deutlich über 35,00 USD hinauszuziehen, darf man nach einem neuen Reaktionshoch bei Kursen über 35,18 USD, mit anziehenden Notierungen bis 37,50 USD und dem folgend bis zur Widerstandzone rund um 38,80 USD rechnen.Versiegen die Kaufkräfte erneut im Bereich von 35,00 USD, sollte ein erneuter Abwärtsimpuls bis zum Niveau von 32,00 USD nicht überraschen. Fällt die Aktie auch noch darunter zurück, wäre erst bei 30,67 USD bzw. 29,55 USD eine mögliche Haltestelle geboten. Im Worst-Case setzt sich die Kursschwäche weiter bis unter 29,25 USD fort.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.