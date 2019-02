Chinas Goldnachfrage steigt um 5,7%

Nun, da die asiatischen Märkte zum chinesischen Neujahresfest geschlossen sind, listet die Commerzbank mehrere Statistiken, was den Zustand des inländischen Goldmarktes angeht. Die Bank zitierte Daten der China Gold Association, die zeigten, dass die Nachfrage nach Gold um 5,7% auf 1.151 Tonnen im letzten Jahr angestiegen ist, so berichtet Scrap Register "Das Wachstum fiel deutlich geringer aus als ein Jahr zuvor", so die Commerzbank. "Obwohl die Nachfrage zunahm, ging das Angebot um fast 6% zurück. Jahrelang hat China Importe verwendet, um die Kluft zu überbrücken. Im letzten Jahr stellten sich Hongkong und die Schweiz als die Hauptlieferanten heraus."Die Commerzbank fand heraus, dass die Goldnachfrage, die die China Gold Association meldete, fast 200 Tonnen höher ausfällt als die des World Gold Council. "Die Daten des WGC umfassen jedoch nicht Chinas industrielle Nachfrage, die im letzten Jahr stark stieg", so die Bank. "Dieses Jahr soll die chinesische Goldnachfrage größtenteils unverändert bei 950 bis 1.000 Tonnen bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de