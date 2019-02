Silber erhält "edlen Status" zurück

Silber sieht so aus, als könne es seinen "edlen Status" in diesem Jahr zurückerlangen, da alle wichtigen Zeichen auf eine bullische Prognose hindeuten, so hieß es im Hightower Report. Positive Faktoren für das graue Metall seien die zunehmende Investitionsnachfrage, das rückläufige Angebot, Unterstützung durch Edelmetallrallys sowie externe Marktkräfte, berichten Analysten laut Kitco News "Eine geringere Produktion ist 2019 wahrscheinlich, da der niedrige Durchschnittspreis von 15,00 Dollar je Unze im Jahr 2018 Druck auf die Bergbauunternehmen ausgeübt hat, die von der alleinigen Silberproduktion abhängig sind", schrieben die Analysten in dem Bericht. "Der industrielle Gebrauch macht mehr als 50% der Silbernachfrage aus, also sollten Ebbe und Flut der Weltwirtschaft weiterhin entscheidender Faktor bei der Preisfestlegung sein."Eine Gold- sowie Palladiumrally - zusätzlich zu einem rückläufigen Dollar - dienen Silber als Unterstützung, während die Metalle auf die milde Haltung der Federal Reserve zu reagieren beginnen. "Historisch stellte sich Gold als einflussreichste Kraft für Silber heraus und es sieht so aus, als befände es sich in einer Position, in der es Silber in den nächsten Quartalen in die Höhe führen könnte."© Redaktion GoldSeiten.de