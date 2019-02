Noram Ventures ernennt Daniel F. Hachey in das Board of Directors

Vancouver, 6. Februar 2019 - Noram Resources Inc. (Noram oder das Unternehmen) (TSX VENTURE:NRM) freut sich, die Ernennung von Herrn Daniel F. Hachey in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben.Dank seines Hintergrunds im Investmentbanking bringt Herr Hachey mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Kapitalmärkten, vor allem im Bereich Börsenfinanzierungen und Privatplatzierung, in das Unternehmen ein. Seine umfangsreichen Erfahrungen und Kenntnisse des Risikokapitalmarkts und der Junior-Rohstoffbranche werden für das zukünftige Wachstum von Noram entscheidend sein, da sich das Unternehmen als ein führendes Lithiumexplorationsunternehmen in Nevada positioniert.Herr Hachey bekleidete leitende Positionen im Investmentbanking bei einer Reihe von Firmen und hat in Toronto, New York und Montreal gearbeitet. Herr Hachey war unter anderem an bemerkenswerten Finanzierungen für die folgenden Unternehmen beteiligt: Glamis Gold Ltd. (Übernahme durch Goldcorp Inc. ), Canico Resource Corp. (Übernahme durch Companhia Vale do Rio Doce, CVRD), Research in Motion (nunmehr Blackberry), JDS Fitel (nunmehr JDS Uniphase), Alliance Communications (nunmehr Alliance Atlantis) sowie viele andere Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Bergbau, Öl und Gas, Forstprodukte, Fertigung und Technologie.Herr Hachey war auch im Bereich Fusionen und Übernahmen sowie in anderer beratender Funktion tätig. Zudem hatte Herr Hachey Positionen im Board of Directors von börsennotierten (NASDAQ, AMEX, TSX und TSX-V) und privaten Unternehmen inne. Herr Hachey hat einen MBA-Abschluss in Finanzwesen der McGill University. Davor war er an der Universite deMontreal in einem Master of Science-Programm eingeschrieben, nachdem er einen B.Sc.-Abschluss an der Concordia University erlangte.Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und in Übereinstimmung mit der Vergütungspolitik und dem Aktienoptionsplan des Unternehmens wird Herr Hachey gegebenenfalls am rollierenden Aktienoptionsplan (10 %) des Unternehmens teilnehmen. Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant für die boomende Lithiumbranche zu etablieren. Seit seiner Gründung konzentriert sich das Unternehmen im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit vor allem auf die Exploration von Mineralprojekten. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Lithiumunternehmen aufzubauen, das auf die Produktion und den Verkauf von Lithium in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens spezialisiert ist.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.noramventures.com.FÜR DAS UNTERNEHMENgez. C. Tucker Barrie, Ph.D., P.Geo.President und CEO, Noram Ventures Inc.Direktwahl: (604) 553-2279Noram Ventures Inc.Suite 2150 - 555 West Hastings StreetVancouver, BC, Kanada, V6B 4N6Tel.: 604-553-2279Website: www.noramventures.comE-Mail: info@noramventures.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Perspektiven und Möglichkeiten erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem auch Aussagen über die im Rahmen der Vereinbarung abgeschlossenen Transaktionen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind, zählen unter anderem auch die Genehmigungsverfahren bei der Behörde. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!