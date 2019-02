Palladium - Aufwärtstrend bleibt ungefährdet

Palladium entwickelte sich in den vergangenen Monaten sehr stark. Dabei bewegten sich die Notierungen aus dem steilen Trendkanal in den Vorwochen zeitweise nach oben heraus. Der Kursverlauf rutschte anschließend zurück, um sich wieder bis zur Unterstützung bei 1.313 USD zu bewegen. Darüber gelang an den Vortagen eine weitere Erholungswelle.Es bietet sich die Chance, die Rally ausgehend von 1.313 USD bereits wieder aufzunehmen. Spielraum wäre bis in den Bereich der 1.437 USD gegeben, bevor dort mit einem Rücksetzer gerechnet werden könnte. Aber auch vorzeitig ist der Start einer zweiten Korrekturwelle bis 1.313 USD möglich. Sollte Palladium unter dieses Niveau rutschen und damit auch aus dem Aufwärtstrend, wären Abgaben bis 1.275 USD und später 1.198 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG