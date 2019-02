Ximen Mining erhält Arbeitsgenehmigungen für Diamantbohrungen und Grabungen/Testgruben auf Treasure Mountain

Vancouver, 6. Februar 2019 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine mehrjährige Arbeitsgenehmigung für das Silber-Basismetall-Edelmetall-Konzessionsgebiet Treasure Mountain im Süden von British Columbia erhalten hat. Die Genehmigung sieht bis zu 11 Bohrstandorte und 10 Standorte für Grabungen/Testgruben in Bereichen im Osten/Nordosten des Konzessionsgebiets vor. Die Genehmigung umfasst Gebiete mit Gold-, Silber- und Kupfermineralisierung. Das Konzessionsgebiet umgibt teilweise das Konzessionsgebiet Treasure Mountain von Nicola Mining Inc. , das polymetallische Erzgänge und die historische Silber-Blei-Zink-Mine Treasure Mountain beinhaltet.- 11,3 & 8,81 Gramm pro Tonne (g/t) Gold in Stichproben aus den östlichen und nordöstlichen Bereichen (Pressemeldung vom 26. Juli 2018).- Historische Splitter- und Schlitzprobenahmen (1913 & 1937) im nordöstlichen Bereich lieferten 4,11 g/t Gold auf 0,9 Metern und 9,6 g/t Gold auf 0,18 Metern.- Historische Stichproben (2011) aus Gesteinshalden unweit eines Schachtes im nordzentralen Bereich lieferten 6,5 %, 7,4 % und 11,9 % Zink.- Mehrere Mineralisierungstypen vorhanden, darunter polymetallische Erzgänge, goldhaltige Quarzerzgänge und porphyrische/Porphyr-verwandte Mineralisierungen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2019/45808/XIM - NR - Feb-05-19 - Treasure Mnt Receives Drilling Permits_DEPRcom.001.pngDas Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain beherbergt in mehreren Bereichen Vorkommen mit Silber, Gold, Blei, Zink, Kupfer und/oder Molybdän. Die mehrjährige Arbeitsgenehmigung umfasst zwei Zielgebiete im Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain. Ein Zielgebiet befindet sich im Nordosten des Konzessionsgebiet in einem Bereich mit bekannten goldhaltigen Quarzerzgängen. Eine Quarzstichprobe, die das Unternehmen 2018 aus diesem Gebiet entnommen hatte, lieferte 11,3 g/t Gold. Das zweite Zielgebiet befindet sich im Osten des Konzessionsgebiets im Bereich des Kupfer-Gold-Vorkommens Superior (Lucky Todd). Eine Stichprobe, die das Unternehmen 2018 aus einem Porphyrgang bei diesem Vorkommen entnommen hatte, ergab 8,81 g/t Gold. Eine weitere Probe von 2018 aus diesem Zielgebiet lieferte 0,894 % Kupfer und 45 g/t Silber. Die Genehmigung gilt sowohl für mechanische Grabungen/Testgruben (an bis zu 10 Standorten) als auch für Diamantbohrungen (an bis zu 11 Standorten).Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain umschließt teilweise das Konzessionsgebiet Treasure Mountain von Nicola Mining Inc. (TSXV:NIM), das polymetallische Erzgänge und die historische Silber-Blei-Zink-Mine Treasure Mountain umfasst. Das Silberkonzessionsgebiet Treasure Mountain befindet sich ebenfalls etwa 37 Kilometer südwestlich des Goldkonzessionsgebiets Shovelnose von Westhaven Ventures Inc. (TSXV: WHN). Westhaven Ventures berichtete kürzlich über einen Diamantbohrabschnitt mit 8,95 g/t Gold und 65,47 g/t Silber auf 46,2 Metern (Kernlänge) im Konzessionsgebiet Shovelnose.Ximens Optionspartner New Destiny Mining (TSXV: NED) entrichtet jährliche, gestaffelte Bar- und Aktienzahlungen und finanziert die Erschließung des Projekts Treasure Mountain.Das Unternehmen freut sich ebenfalls bekannt zu geben, dass es die erste und die letzte Tranche der zuvor am 27. Dezember 2018 angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 250.000 Dollar erzielt hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant berechtigt dessen Inhaber für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Emittenten zum Ausübungspreis von 0,30 Dollar pro Aktie. Die Finanzierung wurde in zwei Tranchen abgeschlossen und die Haltedauer der ersten Tranche im Umfang von 877.000 Einheiten läuft am 5. Mai 2019 ab, die der zweiten Tranche mit insgesamt 123.000 Einheiten am 2. Juni 2019. Das Unternehmen zahlte PI Financial Corp. eine Barprovision von 800,00 Dollar und 3.200 Broker-Warrants. Die Broker-Warrants unterliegen denselben Bedingungen wie die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Warrants.Der Erlös aus der Privatplatzierung wird als allgemeines Betriebskapital und für Explorationsarbeiten in den Konzessionsgebieten des Unternehmens verwendet.Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es 500.000 Optionen mit einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar gewährt hat. Die Optionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden 30 Tage nach Beendigung der Tätigkeit des Inhabers als Director, leitender Angestellter, Mitarbeiter oder Berater des Unternehmens gekündigt. Die Optionen stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Aufzeichnungen von einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) geprüft, aber nicht verifiziert wurden. Weitere Arbeiten sind erforderlich, um sicherzustellen, dass die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Aufzeichnungen korrekt sind.Allan Beaton, P.Eng., eine qualifizierte Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, ist für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director Ximen Mining Corp.604 488-3900 Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. 