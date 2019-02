Silver Institute: 2019 ist positives Jahr für Silberinvestoren

Vor kurzem veröffentlichte das Silver Institute einen Bericht zu den Silbermarkttrends für das Jahr 2019. In diesem heißt es, dass die Stimmung in diesem Jahr besser für den Silbermarkt ausfallen wird. Bereits der Beginn des Jahres habe sich positiv für Silberinvestoren herausgestellt.Laut Angaben soll die industrielle Nachfrage nach Silber, die etwa 60% der Gesamtnachfrage ausmacht, 2019 moderat zunehmen. Grund sei vor allem die zunehmende Nachfrage aus dem Automobilsektor. Die physische Investitionsnachfrage soll 2019 hingegen um etwa 5% steigen.Indien soll 2019 weiterhin größter Silberkonsument bleiben. Die Silberimporte betrugen im letzten Jahr insgesamt fast 225 Millionen Unzen, was mehr als 35% höher war als 2017. Die Schmucknachfrage soll ein solides Wachstum verzeichnen, wobei Thailand der Haupttreiber sein wird. In den Vereinigten Staaten soll Silberschmuck eine populäre Alternative zu Goldprodukten bleiben.Es wird erwartet, dass das Silberminenangebot in diesem Jahr um 2% zurückgehen wird. Die Produktion von Silber als Nebenprodukt von Goldoperationen soll zwar zunehmen, doch alle anderen primären und Nebenproduktionen werden zurückgehen.Für 2019 wird ein durchschnittlicher Silberpreis von 16,75 Dollar je Unze erwartet; 7% mehr als der Durchschnittspreis 2018, basierend auf dem LBMA-Silberpreis.© Redaktion GoldSeiten.de